«Зенит» победил «Спартак» и сыграет с «Химками» в финале Кубка России

Петербургский «Зенит» взял верх над московским «Спартаком» в матче полуфинала Кубка России по футболу.

Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась в пользу хозяев — 2:1.

На 24-й минуте Артём Дзюба вывел хозяев вперёд, реализовав пенальти. На первой компенсированной минуте к первому тайму счёт сравнял Александр Соболев. Тем не менее через две минуты Далер Кузяев забил победный мяч в этой игре.

Таким образом, подопечные Сергея Семака вышли в финал Кубка России, где сыграют с подмосковными «Химками», которые в полуфинале одолели екатеринбургский «Урал» (3:1).

Ранее сообщалось, что во время матча «Зенит» — «Спартак» на трибунах произошла драка.