Во время матча «Зенит» — «Спартак» на трибунах произошла драка

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На трибунах во время матча Кубка России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» произошла драка болельщиков.
Во время матча «Зенит» — «Спартак» на трибунах произошла драка
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Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Матч проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что «Зенит» обыгрывает «Спартак» после первого тайма в полуфинале Кубка России.

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