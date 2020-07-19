Во время матча «Зенит» — «Спартак» на трибунах произошла драка
На трибунах во время матча Кубка России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» произошла драка болельщиков.
- @zenit_spb
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Матч проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что «Зенит» обыгрывает «Спартак» после первого тайма в полуфинале Кубка России.
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