Во время матча «Зенит» — «Спартак» на трибунах произошла драка

На трибунах во время матча Кубка России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» произошла драка болельщиков.

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Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Матч проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что «Зенит» обыгрывает «Спартак» после первого тайма в полуфинале Кубка России.