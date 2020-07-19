«Зенит» обыгрывает «Спартак» после первого тайма в полуфинале Кубка России
- @zenit_spb
После первой половины игры сине-бело-голубые ведут в счёте — 2:1.
В составе хозяев отличились Артём Дзюба (с пенальти) на 24-й минуте и Далер Кузяев на третьей компенсированной минуте. У красно-белых единственный гол на счету Александра Соболева на первой добавленной минуте к первому тайму.
Встреча проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что Доменико Тедеско после мяча Александра Соболева в ворота «Зенита» показал судьям жест с призывом посмотреть VAR.