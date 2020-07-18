Возвращение Тедеско, потери лидеров и взаимные уколы: что нужно знать о полуфинале Кубка России «Зенит» — «Спартак»

19 июля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге состоится полуфинальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком». Победа в нём приблизит хозяев к золотому дублю, а гостей — к завоеванию путёвки в Лигу Европы. Грядущее противостояние обещает стать одним из самых ярких за последнее время. Встреча состоится в разгар напряжённого конфликта между руководством обоих клубов, одной из причин которого стало место проведения игры. При этом москвичи гарантированно выйдут на поле без двух лидеров, а петербуржцы рискуют потерять не только травмированного Андрея Лунёва, но и капитана Бранислава Ивановича. Главные интриги полуфинала Кубка России — в материале RT.

Преимущество домашнего стадиона

Полуфинал Кубка России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком» обещает стать одним из самых ожидаемых матчей летнего отрезка сезона. Во многом — из-за того, сколь велики ставки для каждой из команд. Победа позволит хозяевам продолжить поход за первым золотым дублем с 2010 года, а гостям — сохранить шансы на успешное завершение провального сезона. В чемпионате красно-белые занимают девятое место и сохраняют призрачные шансы на путёвку в Лигу Европы.

В начале июня стало известно, что матч состоится в Санкт-Петербурге. На бумаге всё выглядело логично: сине-бело-голубые провели меньше игр на своём поле по ходу турнира и по логике должны были выступать хозяевами в следующей встрече. Загвоздка заключалась в том, что, в отличие от прошлогоднего регламента проведения соревнований, в нынешнем не был оговорён принцип определения хозяина поля на данной стадии. В итоге разгорелся скандал. Больше всех своё недовольство выражал владелец красно-белых Леонид Федун.

«Я голосовал против. Большое количество людей воздержалось. Понятно, что «Зенит» — тяжеловес в футболе. Поэтому любые запросы продавливаются. К сожалению, тут у меня никаких сомнений не было», — говорил Федун «Спорт-Экспрессу».

Владельцу клуба было о чём волноваться. «Спартак» ни разу не обыгрывал «Зенит» на «Газпром Арене», а последний успех в гостях датирован маем 2012 года. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу москвичей, а отличились Динияр Билялетдинов, Эммануэль Эменике и Рафаэл Кариока. У хозяев же голами отметились будущие тренеры в лице Александра Кержакова и Сергея Семака.

При этом стоит отметить, что в последнее время «Спартак» и вовсе не часто побеждает «Зенит». Безвыигрышная серия составляет четыре встречи (два поражения, две ничьи), а в последний раз красно-белые брали верх над оппонентами в ноябре 2017-го. Примечательно, что с того момента состав заметно обновился, а среди 14 появлявшихся на поле лишь пятеро до сих пор защищают цвета клуба.

Для болельщиков десятикратных чемпионов страны слабым поводом для оптимизма можно считать разве что беспроигрышную серию в противостоянии с петербуржцами в Кубке России. Там соперники провели всего две игры — в рамках четвертьфинала розыгрыша турнира-2006/07. На выезде красно-белые взяли верх (2:1), а на своём поле довольствовались ничьей (1:1).

Шутка Медведева и провокации Федуна

Решение РФС провести матч в Северной столице стало лишь одним из событий, максимально накаливших атмосферу вокруг дерби двух столиц. Впоследствии представители и «Зенита», и «Спартака» отметились рядом заявлений, вызвавших широкий резонанс в спортивном сообществе и сделавших грядущую встречу предельно принципиальной.

В первую очередь необходимо отметить комментарии генерального директора «Зенита» Александра Медведева в отношении инцидента с участием Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна. Форварды оригинально отметили победу в чемпионате России, сымитировав сцену сексуального характера, что сразу стало одной из самых обсуждаемых тем в отечественном футболе. При этом руководитель клуба лично подлил масла в огонь, по-своему трактовав поведение спортсменов.

«Они дурачились. Это чемпионская раздевалка: в ней царит бесшабашная, отвязная атмосфера, парни всё время подкалывают друг друга и делают миллион других провокаций. Будем считать, что Дзюба намекал на то, что будет со «Спартаком» в кубковом матче», — пошутил Медведев в разговоре с ТАСС.

Однако в стане красно-белых чувство юмора гендиректора не оценили и подали жалобу в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС). Заседание состоялось за двое суток до полуфинала Кубка России, а Медведев был оштрафован на 200 тыс. рублей.

У «Зенита» же было достаточно поводов пожаловаться на Федуна. Тот регулярно намекал на то, что судьи предвзято относятся к его спортсменам и многое прощают сине-бело-голубым. После победы над «Ахматом» он даже призвал запустить хештег #СудитеСпартакКакЗенит. Ещё одним объектом нападок со стороны функционера стал арбитр Михаил Вилков, ранее неоднократно обвиняемый в излишней лояльности к спортсменам из Санкт-Петербурга.

«Кто будет судить матч с «Зенитом»? Без понятия. Если будет Вилков, то можно не выходить», — говорил Федун.

Претензии к судьям и кандидатура Иванова

В последнее время «Спартак» стал плотно ассоциироваться с судейскими скандалами. Почти каждый матч коллектива после паузы изобиловал спорными моментами, в том числе незасчитанными голами и неоднозначными назначениями 11-метровых. Один из подобных эпизодов привёл к срыву Доменико Тедеско.

В ходе противостояния с «Локомотивом» главный тренер очень эмоционально отреагировал на пенальти в ворота Александра Максименко и получил красную карточку, которая обернулась для него пропуском заключительного отрезка сезона в РПЛ. Но на Кубок России отстранение не распространяется, и немец сможет присутствовать на тренерском мостике.

К радости Федуна, Вилков не получил назначение на полуфинал Кубка России, но имя главного арбитра вряд ли устроило гостей. Матч доверили обслуживать Сергею Иванову, отлично известному фанатам «Спартака» по четвертьфиналу с ЦСКА. Тогда серьёзные споры вызвали как неназначенный пенальти за игру Игоря Дивеева в штрафной площади, так и удаление Эсекьеля Понсе, якобы ударившего по лицу Вадима Карпова. Хотя на повторе отчётливо видно, что аргентинец хоть и задел рукой визави, но попал ему в грудь.

Примечательно, что именно Иванов обслуживал встречу между «Сочи» и «Спартаком» в 28-м туре чемпионата России по футболу. Тогда хозяева взяли верх со счётом 1:0, а участником одного из многочисленных спорных эпизодов вновь стал Понсе. На этот раз арбитр не увидел нарушения на аргентинце со стороны Николая Заболотного. Эсекьель вышел один на один с вратарём и упал после контакта, но на точку вновь указано не было.

За всю карьеру Иванов отработал суммарно на 39 играх с участием будущих противников. Каждая из команд одержала по десять побед, при этом красно-белые уступали чаще (семь против пяти). Что касается очных противостояний, то уроженец Ростова-на-Дону дважды обслуживал дерби двух столиц, и в этих случаях петербуржцы ни разу не уступили. В 2015-м на «Открытие Арене» оппоненты забили по два мяча, а год спустя в Санкт-Петербурге хозяева взяли верх со счётом 4:2. Два гола сине-бело-голубых стали результатом точно исполненных 11-метровых.

Дисквалификации лидеров и тактические изменения

К полуфиналу Кубка России обе команды подходят с серьёзными кадровыми потерями. У «Зенита» точно не сыграет основной голкипер Андрей Лунёв, получивший травму бедра в матче с «Ахматом». Под вопросом также участие капитана Бранислава Ивановича. В преддверии встречи 26-го тура с «Сочи» серб экстренно отбыл на родину из-за «несчастья в семье», и пока о его возвращении в Санкт-Петербург не сообщалось. При этом генеральный директор действующих чемпионов страны Александр Медведев выражал уверенность, что основной центральный защитник сыграет со «Спартаком».

Если Иванович всё же будет вынужден пропустить полуфинал, то заменить его способны сразу несколько футболистов. В основе могут выйти как арендованный у «Порту» Йордан Осорио, так и собственный воспитанник Данила Прохин, уже дважды составлявший пару Ярославу Ракицкому в РПЛ. Правда, в обоих случаях оборона чемпионов станет менее надёжной.

Что касается вратарской позиции, то главным претендентом на место в старте является Михаил Кержаков. За него говорят как опыт, так и тот факт, что именно он занимал место в «рамке» в середине сезона, когда у Лунёва случился спад. Тогда голкипер заслужил множество комплиментов и даже упоминался как кандидат в сборную России. Александр Васютин вряд ли сможет выиграть конкуренцию, особенно с учётом того, что в игре с «Оренбургом» он действовал не очень уверенно.

Что касается гостей, то Тедеско не сможет рассчитывать не только на дисквалифицированного Понсе, но и на Романа Зобнина. В четвертьфинале полузащитник получил жёлтую карточку за грубейший фол против Ивана Облякова. При этом Иванов имел все основания отреагировать и жёстче, ведь после этого хавбек красно-белых чуть было не спровоцировал потасовку на поле.

Потеря Зобнина рискует обернуться серьёзными проблемами для «Спартака». В ходе заключительного отрезка сезона он был одним из лучших в команде и даже напоминал самого себя образца чемпионского сезона. Полузащитник играл огромную роль как в организации атак, так и в оборонительных действиях, а равнозначной замены ему нет. Вместо него на поле могут появиться Гус Тиль или Наиль Умяров, но голландец вряд ли сильно поможет в защите, а россиянин не будет так же изобретателен в нападении.

Что касается атакующей линии, то отсутствие лучшего бомбардира сезона наверняка станет серьёзной потерей для «Спартака». Восполнить же её попытаются Александр Соболев и Джордан Ларссон, являющиеся лидерами коллектива по ожидаемым голам в концовке первенства. Вопрос лишь в том, рискнёт ли Тедеско сыграть в два форварда с первых минут или оставит одного из них на скамейке. Но памятуя о том, что красно-белые не лучшим образом атакуют позиционно и, следовательно, не имеют права пропускать первыми, есть смысл сразу пойти ва-банк.