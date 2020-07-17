Семак считает, что в предстоящем матче «Зенита» со «Спартаком» нет фаворита

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, как проходит подготовка команды к матчу полуфинала Кубка России по футболу с московским «Спартаком».

«Всё в обычном режиме: восстанавливаемся, готовимся. Надеюсь, все игроки подойдут к этой встрече в хорошей форме. Ждём очень интересной игры», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Он отметил, что игроки его команды находятся в нормальном состоянии перед встречей и никаких серьёзных проблем не возникло. Наставник сине-бело-голубых также назвал сильные стороны соперника.

«Это очень хорошая, квалифицированная команда. Здорово выбегает в быстрые атаки, есть индивидуально сильные игроки. Самое важное — то, что это кубковый матч, здесь нет фаворитов. Шансы абсолютно равны. Ждём интересной игры с хорошей командой с хорошим подбором игроков», — добавил Семак.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт 19 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 18:30.

Ранее актёр Михаил Боярский заявил, что «Спартак» не будет чемпионом, пока есть «Зенит».