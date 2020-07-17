Боярский: «Спартак» не будет чемпионом, пока есть «Зенит»

Известный актёр и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал слова владельца московского «Спартака» Леонида Федуна по поводу судейства в матчах команд.

«За слова Федуна, что «Спартак» был бы чемпионом, если бы его судили, как «Зенит», не нужно подавать в комитет по этике. Надо просто пожелать хорошего настроения. Всё равно «Спартак» не будет чемпионом не только в этом сезоне, а вообще никогда, пока есть «Зенит», — цитирует артиста «Всё про спорт».

Он выразил уверенность, что «Зенит» не расслабится в кубковом матче с красно-белыми, а также отметил, что эта игра является принципиальной для обеих команд.

«Все взгляды болельщиков «Зенита» и «Спартака» будут устремлены на поле. Да и вся страна будет интересоваться, чем закончится принципиальный спор. Я на стороне «Зенита», хотя «Спартак» хорошо играет, молодцы, сильная команда», — добавил Боярский.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт 19 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в 18:30 мск.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев извинился перед Федуном за своё высказывание о «Спартаке».