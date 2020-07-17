Медведев извинился перед Федуном за своё высказывание о «Спартаке»

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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев принёс извинения владельцу московского «Спартака» Леониду Федуну за своё высказывание в адрес столичной команды.
Медведев извинился перед Федуном за своё высказывание о «Спартаке»
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Об этом рассказал член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин, слова которого передаёт «Чемпионат».

«Медведев присутствовал на заседании по видеосвязи, он сказал: «Шутка про «Спартак» была неудачной». Также Медведев признал, что неправильным было пустить в раздевалку журналистов. На заседании он заявил, что извинился перед Федуном», — сообщил Созин.

После матча 26-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром» в сети опубликовали видео с футболистами «Зенита» Артёмом Дзюбой и Сердаром Азмуном, которые во время празднования чемпионства имитируют половой акт. Медведев впоследствии прокомментировал данный эпизод: по его словам, таким образом Дзюба намекал, что произойдёт со «Спартаком» в матче полуфинала Кубка России.

Ранее сообщалось, что комитет по этике РФС оштрафовал Медведева на 200 тыс. рублей за высказывание о «Спартаке».

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