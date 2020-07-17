Извинения Медведева, неявка Карпина и штраф Кикнадзе: чем завершилось заседание комитета по этике РФС

В пятницу, 17 июля, состоялось заседание комитета по этике РФС. Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе был оштрафован на сумму 300 тыс. рублей за неприличный жест в адрес болельщиков, который он сделал во время матча 28-го тура РПЛ с «Уфой». Глава «Зенита» Александр Медведев принёс извинения за шутку в адрес «Спартака», но был наказан на 200 тыс. рублей. А главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не явился на слушание и будет вынужден выплатить 100 тыс. рублей за высказывания в адрес лиги.

Одним из главных событий недели в российском футболе стало заседание комитета по этике РФС, на котором были рассмотрены три резонансных инцидента с участием главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, а также генеральных директоров «Зенита» и «Локомотива» — Александра Медведева и Василия Кикнадзе. По итогам было установлено, что все они допустили нарушения в соответствии со статьями 3 и 4 регламента РФС по этике («Обязанности субъектов футбола» и «Ответственность»), за что получили замечания и были оштрафованы на сумму от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Самое жёсткое взыскание получил Кикнадзе, который показал болельщикам «Локомотива» средний палец в ходе домашнего матча 28-го тура чемпионата России с «Уфой». Впоследствии он рассказал, что таким образом отреагировал на высказывания в свой адрес со стороны фанатов, и признался, что погорячился.

«Замечание и самый крупный штраф были вынесены генеральному директору «Локомотива» Василию Кикнадзе. Болельщики — самое главное, что есть в футболе, поэтому этот проступок заслуживает самого строгого наказания. Кроме того, такое поведение могло спровоцировать беспорядки и привести к более тяжёлым последствиям», — цитирует пресс-служба РФС заместителя председателя комитета по этике Владимира Пильгуя.

Вторыми по строгости стали санкции в отношении Медведева, позволившего себе неосторожные высказывания в отношении московского «Спартака». Так, после досрочной победы «Зенита» в РПЛ в социальных сетях появилось видео из раздевалки коллектива, на котором форварды Артём Дзюба и Сердар Азмун имитировали половой акт. Чиновник же в шутку предположил, что подобным образом футболисты намекнули на исход полуфинального матча Кубка России с красно-белыми.

Руководство «Спартака» возмутили слова Медведева, вследствие чего заместитель председателя совета директоров клуба Сергей Михайлов направил письмо в комитет по этике. Он выразил мнение, что подобные шутки находятся «за гранью адекватного юмора», и призвал дать оценку данному заявлению.

«Генеральный директор ФК «Зенит» Александр Медведев получил замечание и был оштрафован на 200 тыс. рублей. Считаем, что руководители не должны позволять себе высказывания или жесты, носящие оскорбительный характер, в отношении кого-либо, тем более — в адрес своих коллег. Поэтому расценили это как неэтичное поведение, которое заслуживает наказания», — заявил Пильгуй.

Медведев участвовал в заседании по видеосвязи и лично признал свою неправоту. Как стало известно, именно это поспособствовало смягчению наказания.

«Мы не стали принимать более жёсткие санкции, учитывая факт извинений Медведева, которые он принёс на заседании. Александр признал, что хотел пошутить, но шутка оказалась неудачной. Он раскаивается в этом поступке и не будет в дальнейшем позволять себе такое поведение, которое наносит репутационный удар прежде всего по «Зениту», — отметил заместитель председателя комитета по этике.

При этом сам Медведев отказался общаться с представителями СМИ на данную тему, отметив, что «решения комитета по этике РФС не обсуждаются, а выполняются».

Меньше всех с финансовой точки зрения пострадал главный тренер «Ростова», раскритиковавший руководство РПЛ после игры с «Оренбургом». Комментируя ситуацию с коронавирусом в отечественном футболе, Карпин привёл знаменитую цитату экс-тренера сборной России Анатолия Бышовца о «пределе человеческой мерзости», а также назвал лигу «Роспотребнадзор-чемпионатом России».

Подобные слова возмутили руководителя РПЛ Сергея Прядкина. Он счёл, что слова Карпина наносят ущерб деловой репутации первенства, и попросил оценить заявление специалиста. Правда, это лишь раззадорило Карпина, в очередной раз жёстко ответившего главе лиги в социальных сетях.

«Ух ты. Оказывается, у нас есть президент РПЛ, который заботится об имидже Тинькофф Российской премьер-лиги», — написал тренер в Instagram.

Сам Карпин на заседание не явился, а его интересы представлял адвокат. В итоге было принято решение оштрафовать наставника «Ростова» на 100 тыс. рублей. В организации посчитали, что его высказывания были некорректными и затронули репутацию РПЛ.

«Также ему вынесено замечание впредь выбирать выражения, которые не могли бы трактоваться в двояком смысле. Те выражения, которые привёл Карпин (цитирование Бышовца. — RT), можно отнести к упрёку в адрес РПЛ, как в данном случае», — объяснил Пильгуй.

При этом член комитета по этике Андрей Созин рассказал, что адвокат Карпина был настроен довольно решительно, а сам главный тренер не последовал примеру Медведева.

«Позиция у адвоката была жёсткой, она имеет право на жизнь. Представитель Карпина не извинялся и остался при своём мнении. Но в словах Валерия Георгиевича и не было прямого оскорбления, поэтому и штраф такой», — цитирует Созина «Чемпионат».