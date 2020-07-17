В РФС объяснили, за что оштрафованы Карпин, Медведев и Кикнадзе

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Зампредседателя комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Владимир Пильгуй прокомментировал наказания, назначенные главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину, а также генеральным директорам «Зенита» и «Локомотива» Александру Медведеву и Василию Кикнадзе.
В РФС объяснили, за что оштрафованы Карпин, Медведев и Кикнадзе
  • РИА Новости

«Принято решение оштрафовать Валерия Карпина на 100 тыс. рублей, учитывая некорректное высказывание в СМИ, затрагивающее репутацию РПЛ. Также ему вынесено замечание впредь выбирать выражения, которые не могли бы трактоваться в двояком смысле», — цитирует Пильгуя пресс-служба РФС.

Он отметил, что слова Карпина можно отнести к упрёку в адрес РПЛ. Кроме того, он заявил, что Александр Медведев оштрафован на 200 тыс. рублей, так как руководители не должны позволять себе высказываний, которые имеют оскорбительный характер.

«Замечание и самый крупный штраф были вынесены Василию Кикнадзе. Болельщики — самое главное, что есть в футболе, поэтому этот проступок заслуживает самого строгого наказания. Кроме того, такое поведение могло спровоцировать беспорядки и привести к более тяжёлым последствиям», — сказал Пильгуй.

Ранее Медведев извинился перед Федуном за своё высказывание о «Спартаке».

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