Роковая ошибка Набабкина, первая победа «Спартака» дома за 249 дней и коронавирус в «Сочи»: чем запомнился 29-й тур РПЛ

Игра рукой Кирилла Набабкина в собственной штрафной помогла «Локомотиву» одержать победу над ЦСКА. Три красивых гола позволили «Спартаку» разгромить «Ахмат». «Сочи» не вышел на матч с «Тамбовом» из-за вспышки коронавируса, южанам, скорее всего, засчитают техническое поражение. «Крылья Советов» отобрали очки у «Краснодара», но смогут сохранить прописку в элите, если от повышения откажутся «Химки». Чем запомнился 29-й тур РПЛ — в материале RT.

Шедевр Бикфалви и прерванная серия Луценко

Первый же матч предпоследнего тура между «Уралом» и «Арсеналом» ознаменовался красивым голом в исполнении полузащитника екатеринбуржцев Эрика Бикфалви. В конце первого тайма румын после подачи с правого фланга нанёс эффектный удар через себя.

Правда, это не помогло подопечным Дмитрия Парфёнова набрать очки. «Арсенал» дважды отличился после розыгрышей стандартных положений. В начале встречи 19-летний Даниил Хлусевич забил дебютный гол в РПЛ, а во втором тайме Владислав Пантелеев со штрафного, назначенного на левом фланге, неожиданно закрутил мяч в ближний угол.

В добавленное арбитром время точку в матче поставил вышедший на замену Сергей Ткачёв, которому хватило пяти минут на поле, чтобы отличиться и установить окончательный счёт — 3:1 в пользу «канониров». Туляки одержали третью победу в четырёх матчах после отставки Игоря Черевченко.

Разгромная победа «Спартака» и сохранение прописки в РПЛ «Ахматом»

А вот «Спартак» чуть позже, напротив, прервал неудачную для себя серию, разгромив в среду «Ахмат» на стадионе «Открытие Арена» — 3:0. Красно-белые не знали побед в РПЛ на протяжении пяти матчей, а дома не побеждали с 9 ноября прошлого года.

Главным героем в составе хозяев стал Роман Зобнин, открывший счёт красивым дальним ударом и отдавший результативную передачу на Гуса Тиля. В свою очередь, вышедший на замену футболист из Нидерландов забил первый мяч в текущем году.

Сработала и другая рокировка тренерского штаба «Спартака». Александр Соболев, появившийся на поле после перерыва, отметился вторым мячом за красно-белых и 12-м — в текущем сезоне РПЛ.

Но, как ни странно, поражение не сильно расстроило гостей, ведь после ничьей в матче «Крыльев Советов» и «Краснодара» они сохранили прописку в Премьер-лиге.

Ускользающее серебро «Краснодара» и надёжная игра вратарей

Самарцы отобрали важнейшие очки у южан, которые могут стоить клубу Сергея Галицкого серебряных медалей и прямой путёвки в групповой этап Лиги чемпионов. После возобновления сезона подопечные Мурада Мусаева регулярно допускают осечки и выиграли лишь раз в пяти матчах, если не считать технической победы над «Оренбургом».

Обыграть «Крылья» «Краснодару» также не удалось. Гости владели мячом, но опасных моментов команды создали примерно поровну. Лучшими в данной встрече стали вратари Евгений Фролов и Матвей Сафонов, совершившие по шесть сейвов.

Причём хозяевам в середине второго тайма забить всё же удалось — Максим Глушенков реализовал выход один на один. Однако судья Владимир Москалёв после просмотра повтора отменил гол из-за трудноразличимого на телекартинке офсайда.

А чуть позже рефери показал вторую жёлтую карточку защитнику гостей Сергею Петрову за опасную игру и оставил гостей вдесятером.

Вылет «Оренбурга» и погоня Азмуна за Дзюбой

Если «Ахмат» сохранил прописку в Премьер-лиге, несмотря на неудачный выезд в Москву, то «Оренбург» потерял шансы на спасение после разгромного поражения от «Зенита» в Санкт-Петербурге — 1:4.

При этом ослабленные вспышкой коронавируса гости показали достойную игру и в первом тайме даже сумели отличиться впервые за четыре последних месяца.

Однако в концовке встречи на первый план вышел Сердар Азмун. Иранец оформил дубль, а также отдал результативную передачу на Артёма Дзюбу. Капитан сборной России забил 17-й мяч в текущем сезоне РПЛ и повторил собственный рекорд результативности в чемпионате России.

Дзюба продолжает лидировать и в гонке бомбардиров турнира, однако теперь от него всего на один гол отстаёт Азмун.

Другим приятным моментом для петербуржских болельщиков стал выход на поле сразу шестерых воспитанников «Зенита». С первых минут на поле появились вратарь Александр Васютин и защитник Данила Прохин. Во втором тайме в игру вступили Далер Кузяев, Алексей Сутормин, Леон Мусаев и Даниил Шамкин. При этом голкипер дебютировал в РПЛ.

Девять заболевших в «Сочи» и техническая победа «Тамбова»

В последний день 29-го тура стало известно, что один матч не состоится. «Сочи» стал ещё одним клубом, в котором была зафиксирована вспышка коронавируса. В день игры с «Тамбовом», когда команда уже приземлилась в Нижнем Новгороде, появилась информация сразу о девяти заболевших футболистах. Среди них мог оказаться Миха Мевля, у которого накануне была зафиксирована повышенная температура.

По информации RT, теперь «Сочи» будет присуждено техническое поражение, что позволит «Тамбову» сохранить прописку в РПЛ. Таким образом, «Крылья Советов» уже точно не поднимутся выше 15-го места, даже если в заключительном туре им также будет присуждена техническая победа над «Сочи». Между тем у самарцев ещё есть шанс остаться в элите, если «Химки» окончательно откажутся идти на повышение. Ясность по этому поводу должна появиться после того, как подмосковная команда проведёт матч полуфинала Кубка России против «Урала».

Седьмая нулевая ничья «Рубина» и упущенная медаль «Ростова»

«Ростов» окончательно лишился шансов завоевать медали и сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов. У команды Валерия Карпина ещё была теоретическая возможность обогнать «Краснодар», но после того, как ростовчане в гостях сыграли вничью с «Рубином», они уже точно не смогут попасть в первую тройку.

При этом казанцы были ближе к победе, чем их соперники. Два отличных момента во втором тайме сумел создать Хвича Кварацхелия, но оба раза ему мешал забить Сергей Песьяков. Всего же грузинский нападающий нанёс три удара в створ и несколько раз выводил партнёров на ударные позиции.

«Рубин» с 17 голами продолжает оставаться самой нерезультативной командой РПЛ этого сезона, а нулевая ничья стала для подопечных Леонида Слуцкого седьмой в завершающемся сезоне. «Ростов» продлил безвыигрышную серию до шести матчей и теперь только заочно поспорит с ЦСКА за право сыграть в более позднем раунде Лиги Европы.

Окончание беспроигрышной серии «Уфы» и гол Жоаозиньо с пенальти

«Динамо» стало основным претендентом на шестое место, которое в перспективе может принести путёвку в Лигу Европы. Произошло это после того, как москвичи обыграли своего прямого конкурента — «Уфу» — на его поле.

Матч мог и не состояться из-за ещё двух случаев заболевания коронавирусом у хозяев. Однако подопечные Вадима Евсеева всё-таки вышли на встречу против бело-голубых. Уфимцам недоставало нескольких игроков основного состава, и в первую очередь вратаря Александра Беленова.

В его отсутствие сдержать динамовцев пытался Алексей Чернов, однако он всё-таки пропустил мяч с пенальти, который реализовал Жоаозиньо. Хозяева надеялись заработать свой одиннадцатиметровый в компенсированное время, однако система VAR не зафиксировала нарушения.

«Уфа» потерпела первое поражение в девяти последних матчах и пропустила в турнирной таблице «Динамо», у которого помимо встречи 30-го тура с вылетевшим «Оренбургом» ещё есть в запасе гостевой матч с «Краснодаром».

Два пенальти Миранчука и фатальная ошибка Набабкина

В центральном матче тура путёвку в Лигу чемпионов оспаривали «Локомотив» и ЦСКА. Победителями московского дерби вышли железнодорожники. Важные три очка подопечным Марко Николича принесли два пенальти, которые реализовал Алексей Миранчук.

Сначала атакующий полузащитник послал мяч в сетку с точки после подножки Игоря Дивеева. Миранчук переиграл Игоря Акинфеева, для которого этот матч стал 456-м в чемпионате России. По этому показателю вратарь сравнялся с Сергеем Семаком.

После перерыва ЦСКА смог отыграться благодаря голу Николы Влашича. Армейцы старались пресечь попытки хозяев поля снова выйти вперёд, но «Локомотив» добился своего благодаря ошибке Кирилла Набабкина. На последней минуте защитник выставил вверх руку и задел мяч в собственной штрафной. Миранчук с пенальти вновь развёл вратаря и мяч по углам, благодаря чему оформил дубль и довёл до 12 число забитых мячей в текущем сезоне.

Армейцам для попадания в Лигу чемпионов теперь нужно надеяться на то, что «Краснодар» наберёт одно очко в двух оставшихся матчах, а они сами при этом победят «Тамбов». Железнодорожникам же для завоевания второго места, дающего право на прямую квалификацию в групповой этап ЛЧ, достаточно обыграть «Урал» в 30-м туре.