Автогол Маслова, травма Лунёва, гнев Карпина и 15-й мяч Луценко: чем запомнился 28-й тур РПЛ

В рамках 28-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» на выезде с минимальным счётом уступил «Сочи» из-за автогола Павла Маслова. Досрочно гарантировавший себе титул «Зенит» разошёлся миром с «Ахматом», а вратарь петербуржцев Андрей Лунёв получил серьёзную травму. «Арсенал» вырвал победу у «Тамбова» благодаря очередному голу Евгения Луценко. А главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после безголевой ничьей с «Оренбургом» назвал чемпионат России «ненормальным». RT рассказывает о главных событиях минувшего тура РПЛ.

15-й гол Луценко и вторая победа «Арсенала» после смены тренера

Программу 28-го тура РПЛ открывала встреча между «Арсеналом» и «Тамбовом» в Туле. Хозяевам удалось одержать вторую победу после смены главного тренера (2:1) и практически гарантировать себе место в Премьер-лиге на следующий сезон.

Главным героем противостояния стал набравший потрясающую форму Евгений Луценко. В середине первого тайма он заработал пенальти для своей команды, который реализовал Владислав Пантелеев, а на 84-й минуте отличился сам после прострела Сергея Ткачёва.

Нападающий забил 15-й мяч в текущем розыгрыше чемпионата и вплотную приблизился к лидеру гонки бомбардиров турнира Артёму Дзюбе, в активе которого 16 голов. При этом Луценко поразил чужие ворота в шестом матче чемпионата подряд.

В составе «Тамбова» отличился Михаил Костюков, для которого этот гол стал седьмым в сезоне-2019/20.

Травмы Лунёва и Дугласа и удаление Ригони в первом тайме

Две другие субботние встречи подарили болельщикам неожиданные результаты. Гарантировавший себе чемпионский титул «Зенит» на выезде не сумел обыграть «Ахмат» — 1:1 и прервал шестиматчевую победную серию в РПЛ.

Впрочем, Сергей Семак не взял в Грозный целый ряд лидеров команды: Сердара Азмуна, Артёма Дзюбу, Бранислава Ивановича, Ярослава Ракицкого и Вильмара Барриоса.

В результате «Зенит» в экспериментальном составе пропустил уже на шестой минуте после грубой ошибки Андрея Лунёва, который в неопасной ситуации покатил мяч точно на соперника. Удар уже по пустым воротам нанёс Олег Иванов.

В середине первого тайма гостям удалось отыграться благодаря точному выстрелу Себастьяна Дриусси, но вскоре сине-бело-голубые остались в меньшинстве после того, как Эмилиано Ригони грубо нарушил правила на Денисе Глушакове и получил вторую жёлтую карточку.

В концовке встречи «Зенит» из-за травм потерял сразу двух основных игроков. Лунёв получил травму колена и покинул поле на носилках, а Дуглас дос Сантос неудачно приземлился на газон. По словам Семака, травма вратаря носит серьёзный характер и он вряд ли поможет команде в полуфинальной игре Кубка России со «Спартаком».

Автогол Маслова и спорный эпизод в штрафной «Сочи»

Между тем красно-белые с минимальным счётом уступили «Сочи». Судьбоносным для команды стал автогол молодого защитника «Спартака» Павла Маслова в середине первого тайма. Футболист неудачно подставил ногу после отскока от Александра Максименко и отправил мяч в собственные ворота.

Сравнять счёт подопечным Доменико Тедеско так и не удалось, хотя во втором тайме они заперли соперника на его половине поля. Но взламывать насыщенную оборону хозяев им удавалось нечасто, а в редких опасных моментах надёжно действовал бывший вратарь «Спартака» Николай Заболотный. Он совершил несколько запоминающихся сейвов.

Однако куда больше болельщикам запомнился эпизод с участием голкипера на 34-й минуте. Пытаясь сорвать выход один на один с Эсекьелем Понсе, Заболотный сбил его в собственной штрафной, но судья Сергей Иванов пенальти не назначил и даже не стал обращаться к помощи VAR.

Так «Спартак», оставшийся без дисквалифицированного Тедеско, продлил безвыигрышную серию в РПЛ до пяти встреч и опустился на 11-е место.

Гол Фарфана после выхода на замену и неприличный жест Кикнадзе

В воскресенье, 12 июля, свои матчи провели все три команды, претендующие на медали и ведущие борьбу за попадание в Лигу чемпионов: «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар».

Железнодорожники дома не сумели одолеть «Уфу» (1:1) и в четвёртый раз подряд сыграли вничью в РПЛ.

В составе гостей в концовке первого тайма отличился реализовавший пенальти Даниил Фомин. Полузащитник забил шестой мяч в текущем сезоне Премьер-лиги, четыре из которых — с 11-метровой отметки. Спас «Локомотив» от поражения появившийся на поле впервые за 14 месяцев Джефферсон Фарфан.

После игры перед болельщиками пришлось объясняться гендиректору московского клуба Василию Кикнадзе, который во время матча показал средний палец одной из трибун. Функционер подтвердил, что действительно продемонстрировал жест, но признал, что погорячился.

Восьмой мяч Чалова и первый пенальти «Рубина»

В свою очередь, ЦСКА на последних минутах упустил победу над «Рубином» и серьёзно ухудшил свои позиции в борьбе за медали. Вдвойне обидно болельщикам армейцев должно быть оттого, что остановил их команду Леонид Слуцкий, который работал с красно-синими семь лет.

Тренер впервые противостоял ЦСКА после ухода из клуба и, возможно, оставил армейцев без Лиги чемпионов. При этом Виктор Гончаренко вновь не смог обыграть своего коллегу и друга. В четырёх очных встречах между ними зафиксировано три победы команд Слуцкого и одна ничья.

Порадоваться же армейцы могут лишь за Фёдора Чалова, который открыл счёт по истечении часа игры и забил в третьем матче РПЛ подряд. В активе лучшего бомбардира чемпионата страны прошлого сезона теперь значатся восемь голов.

«Рубину» удалось сравнять счёт на 88-й минуте с 11-метровой отметки после того, как Иван Обляков в своей штрафной неудачно подкатился под Хвичу Кварацхелию. Интересно, что этот пенальти стал первым для казанцев в нынешнем розыгрыше национального первенства.

Пятая подряд победа «Краснодара» над «Уралом» и первый с ноября гол Фернандеша

«Краснодар», напротив, прервал безвыигрышную серию в РПЛ и поднялся на третье место в турнирной таблице. Подопечным Мурада Мусаева дома удалось разгромить «Урал» — 3:0. Южане обыграли екатеринбуржцев в чемпионате страны в пятый раз подряд.

Матч получился обоюдоострым с большим количеством моментов, а Мусаев после финального свистка даже поблагодарил соперника за открытый футбол.

Но забивал в этот вечер только «Краснодар». В начале встречи седьмой гол в РПЛ записал на свой счёт Маркус Берг. После перерыва первым мячом с ноября 2019-го отметился Мануэл Фернандеш. А в концовке встречи пенальти реализовал Реми Кабелла. «Урал» потерпел первое поражение в чемпионате в пяти последних матчах.

Два реализованных пенальти «Динамо» и удаление Плиева

В отчётном туре первую победу после возобновления сезона удалось одержать не только «Краснодару», но и «Динамо». До этого бело-голубые набрали лишь два очка в четырёх летних встречах, причём в двух последних матчах они терпели поражения.

Однако в воскресенье коллектив Кирилла Новикова оказался сильнее «Крыльев Советов» — 2:0. Уже к середине первого тайма хозяева заработали два пенальти и оба реализовали. Забитыми мячами отметились Максимилиан Филипп и Николай Комличенко.

Единственной ложкой дёгтя для «Динамо» стало удаление Заурбека Плиева в концовке матча за толчок рукой в лицо Денису Поповичу. По словам Новикова, серб выругался в адрес родителей защитника, после чего он не смог сдержать эмоции.

Первые очки «Оренбурга» с марта и отменённый гол Попова

Занимающий пятое место «Ростов» вновь допустил осечку. Жёлто-синие на выезде так и не смогли распечатать ворота замыкающего турнирную таблицу «Оренбурга» — 0:0. Таким образом, соперник прервал серию из семи поражений подряд, два из которых были техническими.

Сама игра не изобиловала опасными моментами и запомнилась болельщикам лишь отменённым за 15 минут до финального свистка голом Ивелина Попова. В этом игровом эпизоде болгарский хавбек оказался в офсайде.

Куда более яркой получилась речь Валерия Карпина после матча в микст-зоне.

«Оренбург» и «Ростов» оказались самыми потерпевшими командами из-за ситуации с коронавирусом? Процитирую Анатолия Бышовца. Нет предела человеческой мерзости. Мерзости и подлости. Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться. Кто скрыл больных, а кто не скрыл. Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли. Это ненормальный чемпионат России. И об этом говорят во всём мире», — сказал Карпин в эфире канала РПЛ в YouTube.