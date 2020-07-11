Гол Луценко принёс «Арсеналу» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ
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Встреча прошла в Туле и завершилась со счётом 2:1.
Хозяева вышли вперёд на 20-й минуте благодаря голу Владислава Пантелеева с пенальти. На 55-й минуте тамбовчане восстановили равенство — отличился Михаил Костюков. А в конце игры Евгений Луценко забил решающий мяч, отметившись 15-м голом в сезоне.
«Арсенал» набрал 34 очка и поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Тамбов» с 28 очками находится на 14-й позиции.
Ранее сообщалось, что КДК РФС оштрафовал семь клубов по итогам 27-го тура РПЛ.