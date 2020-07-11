Гол Луценко принёс «Арсеналу» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ

Короткая ссылка
Тульский «Арсенал» на своём поле обыграл «Тамбов» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол Луценко принёс «Арсеналу» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ
  • © arsenaltula.ru

Встреча прошла в Туле и завершилась со счётом 2:1.

Хозяева вышли вперёд на 20-й минуте благодаря голу Владислава Пантелеева с пенальти. На 55-й минуте тамбовчане восстановили равенство — отличился Михаил Костюков. А в конце игры Евгений Луценко забил решающий мяч, отметившись 15-м голом в сезоне.

«Арсенал» набрал 34 очка и поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Тамбов» с 28 очками находится на 14-й позиции.

Ранее сообщалось, что КДК РФС оштрафовал семь клубов по итогам 27-го тура РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить