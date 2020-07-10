КДК РФС оштрафовал семь клубов по итогам 27-го тура РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал семь клубов по итогам 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ)

Как сообщает пресс-служба РФС, «Зенит», «Арсенал» и «Оренбург» были оштрафованы на 150 тыс., 200 тыс. и 150 тыс. рублей за нарушение регламента возобновления РПЛ.

«Спартак» был оштрафован на 100 тыс. рублей за скандирование болельщиками оскорбительных выражений и ещё на 200 тыс. рублей за нарушение регламента возобновления РПЛ.

«Ростову» назначен штраф в 100 тыс. рублей за неподобающее поведение команды (игроки получили шесть жёлтых карточек за матч), а также 250 тыс. рублей за нарушение регламента возобновления РПЛ.

«Урал» был оштрафован на 30 тыс. рублей за выход без разрешения судьи за пределы технической зоны начальника команды Григория Иванова.

«Рубин» получил штраф в 200 тыс. рублей за нарушение регламента возобновления РПЛ. КДК РФС также вынес клубу предупреждение за неверное ношение медицинской маски главным тренером команды Леонидом Слуцким.

Ранее глава КДК РФС назвал причину дисквалификации главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.