Глава КДК РФС назвал причину дисквалификации Тедеско

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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц прокомментировал решение о трёхматчевой дисквалификации главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско.
Глава КДК РФС назвал причину дисквалификации Тедеско
  • РИА Новости

«Санкция применялась не за две жёлтые карточки. В рапорте матча было написано, что Тедеско, уходя с поля, дважды хлопнул резервного арбитра по лицу. За этот унизительный жест в отношении официального лица матча он и был дисквалифицирован. Мы получили рапорт от резервного судьи, где он об этом написал», — приводит слова Григорьянца «Чемпионат».

Он отметил, что такие действия Тедеско не были расценены как хулиганство, но являлись оскорбительными в отношении судьи.

«Причём в присутствии большого количества болельщиков. Мы применили дисквалифицировали Тедеско на три матча, а не на четыре, потому что он позвонил резервному судье и извинился перед ним», — добавил глава КДК.

Тедеско был удалён на 41-й минуте встречи с «Локомотивом», завершившейся со счётом 1:1. Причиной удаления стали его излишне эмоциональные споры с арбитром.

Ранее сообщалось, что Тедеско был дисквалифицирован на остаток сезона РПЛ.

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