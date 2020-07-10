Тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован на остаток сезона РПЛ
- © spartak.com
Как сообщает «Матч ТВ», немецкий специалист также был оштрафован на 500 тыс. рублей.
Тедеско был удалён на 41-й минуте встречи с «Локомотивом», завершившейся со счётом 1:1. Причиной удаления стали его излишне эмоциональные споры с арбитром.
Таким образом, Тедеско не сможет присутствовать на заключительных трёх матчах команды в нынешнем сезоне РПЛ — с «Сочи» (11 июля), «Ахматом» (15 июля) и «Рубином» (22 июля).
Ранее сообщалось, что комитет по этике РФС рассмотрит высказывание Александра Медведева о «Спартаке».