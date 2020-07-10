Тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован на остаток сезона РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско на три матча.

Как сообщает «Матч ТВ», немецкий специалист также был оштрафован на 500 тыс. рублей.

Тедеско был удалён на 41-й минуте встречи с «Локомотивом», завершившейся со счётом 1:1. Причиной удаления стали его излишне эмоциональные споры с арбитром.

Таким образом, Тедеско не сможет присутствовать на заключительных трёх матчах команды в нынешнем сезоне РПЛ — с «Сочи» (11 июля), «Ахматом» (15 июля) и «Рубином» (22 июля).

Ранее сообщалось, что комитет по этике РФС рассмотрит высказывание Александра Медведева о «Спартаке».