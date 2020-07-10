Тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован на остаток сезона РПЛ

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско на три матча.
Тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован на остаток сезона РПЛ
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Как сообщает «Матч ТВ», немецкий специалист также был оштрафован на 500 тыс. рублей.

Тедеско был удалён на 41-й минуте встречи с «Локомотивом», завершившейся со счётом 1:1. Причиной удаления стали его излишне эмоциональные споры с арбитром.

Таким образом, Тедеско не сможет присутствовать на заключительных трёх матчах команды в нынешнем сезоне РПЛ — с «Сочи» (11 июля), «Ахматом» (15 июля) и «Рубином» (22 июля).

Ранее сообщалось, что комитет по этике РФС рассмотрит высказывание Александра Медведева о «Спартаке».

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