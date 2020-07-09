Комитет по этике РФС рассмотрит высказывание Медведева о «Спартаке»

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Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит высказывание генерального директора петербургского «Зенита» Александра Медведева о московском футбольном клубе «Спартак».
Комитет по этике РФС рассмотрит высказывание Медведева о «Спартаке»
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Об этом сообщил представитель службы коммуникаций РФС, слова которого передаёт ТАСС.

После матча 26-го тура с «Краснодаром» (4:2) в сети опубликовали видео, как футболисты «Зенита» Артём Дзюба и Сердар Азмун во время празднования чемпионства имитируют половой акт. Медведев впоследствии прокомментировал данный эпизод, отметив, что таким образом Дзюба намекал, что произойдёт со «Спартаком» в матче полуфинала Кубка России.

Ранее Медведев отреагировал на жалобу «Спартака» в свой адрес.

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