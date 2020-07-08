Гендиректор «Зенита» отреагировал на жалобу «Спартака» в свой адрес

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев отреагировал на жалобу московского «Спартака» по поводу его высказывания.

«А что здесь комментировать? Люди юмора не понимают. Кроме того, пусть перечитают внимательней. Там сослагательное наклонение. Даже не хочу касаться этой темы», — цитирует Медведева Sport24.

После матча 26-го тура с «Краснодаром» (4:2) в сети опубликовали видео, как футболисты «Зенита» Артём Дзюба и Сердар Азмун во время празднования чемпионства имитируют половой акт. Медведев впоследствии прокомментировал данный эпизод, отметив, что таким образом Дзюба намекал, что произойдёт со «Спартаком» в матче полуфинала Кубка России.

Матч полуфинала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 19 июля в Санкт-Петербурге.

Ранее «Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита» после слов о Дзюбе.