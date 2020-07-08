Гендиректор «Зенита» отреагировал на жалобу «Спартака» в свой адрес

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Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев отреагировал на жалобу московского «Спартака» по поводу его высказывания.
Гендиректор «Зенита» отреагировал на жалобу «Спартака» в свой адрес
  • РИА Новости

«А что здесь комментировать? Люди юмора не понимают. Кроме того, пусть перечитают внимательней. Там сослагательное наклонение. Даже не хочу касаться этой темы», — цитирует Медведева Sport24.

После матча 26-го тура с «Краснодаром» (4:2) в сети опубликовали видео, как футболисты «Зенита» Артём Дзюба и Сердар Азмун во время празднования чемпионства имитируют половой акт. Медведев впоследствии прокомментировал данный эпизод, отметив, что таким образом Дзюба намекал, что произойдёт со «Спартаком» в матче полуфинала Кубка России.

Матч полуфинала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 19 июля в Санкт-Петербурге. 

Ранее «Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита» после слов о Дзюбе.

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