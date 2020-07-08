«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита» после слов о Дзюбе

Заместитель председателя совета директоров московского футбольного клуба «Спартак» Сергей Михайлов направил письмо главе комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семёну Андрееву с просьбой рассмотреть высказывания генерального директора петербургского «Зенита» Александра Медведева.

После матча 25-го тура с «Краснодаром» (4:2) в сети опубликовали видео, как футболисты «Зенита» Артём Дзюба и Сердар Азмун во время празднования чемпионства имитируют половой акт. Медведев впоследствии прокомментировал данный эпизод, отметив, что таким образом Дзюба намекал, что произойдёт со «Спартаком» в матче полуфинала Кубка России.

«Не считаю правильным вмешиваться в отношения игроков другой команды: они взрослые люди и имеют право выражать свои чувства как считают нужным, но не публично. Позже генеральный директор «Зенита» А.И. Медведев заявил, что указанная сцена как-то связана с предстоящим полуфинальным матчем Кубка России. Данная аналогия является неуместной, за гранью адекватного чувства юмора. Подобные высказывания со стороны официального лица «Зенита» ставят под сомнение принцип взаимоуважения. В связи с этим прошу комиссию дать оценку высказыванию генерального директора «Зенита» с позиции морали и этики», — говорится в письме, слова из которого приводит «Чемпионат».

Матч полуфинала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 19 июля в Санкт-Петербурге.

Ранее Николай Наумов выразил мнение, что Томас Цорн заслужил увольнение из «Спартака» за провальные трансферы.