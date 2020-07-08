Наумов считает, что Цорн заслужил увольнение из «Спартака» за провальные трансферы

Бывший президент московского футбольного клуба «Локомотив» Николай Наумов прокомментировал отставку Томаса Цорна с поста генерального директора столичного «Спартака».

«При Цорне у «Спартака» было очень много провальных трансферов, дорогущего Гуса Тиля взяли. Кандидатура главного тренера Доменико Тедеско тоже очень спорная. Насколько и чем он лучше Олега Кононова? И чем он лучше остальных российских молодых тренеров? Ну, потренировал немного «Шальке», и не сказать, что успешно. За все эти ошибки Цорн заслуживал увольнения. Я считаю, что руководство «Спартака» приняло правильное решение», — цитирует Наумова РИА Новости.

При этом он отметил, что руководство «Спартака» выбрало не лучшее время для увольнения гендиректора.

7 июля «Спартак» объявил об отставке Томаса Цорна с поста гендиректора клуба. Он занимал должность с мая 2019 года.

После 26 туров Российской премьер-лиги «Спартак» находится на седьмом месте, набрав 32 очка. В активе «Уфы» 33 очка, и она располагается на шестой позиции.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию, согласно которой он рассматривается как главный кандидат на аналогичный пост в московском «Спартаке».