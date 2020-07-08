Газизов о «Спартаке»: рад, что к моей персоне присутствует такой интерес

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Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал информацию, согласно которой он рассматривается как главный кандидат на аналогичный пост в московском «Спартаке».
Газизов о «Спартаке»: рад, что к моей персоне присутствует такой интерес

«Слухи о моём уходе в «Спартак»? Конечно, я рад, что к моей персоне присутствует такой интерес. Это наполняет меня позитивными эмоциями. Но сейчас я полностью сконцентрирован на матче с «Ростовом», — цитирует Газизова Metaratings.

При этом он не ответил, готов ли принять предложение красно-белых.

«Футбол не любит такие разговоры, сейчас сложно о чём-то говорить. Повторюсь, полностью сконцентрирован на игре с «Ростовом», думаю только о ней», — добавил Газизов.

7 июля «Спартак» объявил об отставке Томаса Цорна с поста гендиректора клуба. Он занимал должность с мая 2019 года.

После 26 туров Российской премьер-лиги «Спартак» находится на седьмом месте, набрав 32 очка. В активе «Уфы» 33 очка, и она располагается на шестой позиции.

Ранее ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов удивился отставке Цорна с поста гендиректора клуба.

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