Ветеран «Спартака» удивился отставке Цорна с поста гендиректора клуба

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Ветеран московского «Спартака» Юрий Гаврилов признался, что был глубоко удивлён решением совета директоров клуба уволить Томаса Цорна с поста генерального директора.
Ветеран «Спартака» удивился отставке Цорна с поста гендиректора клуба
  • ©spartak.com

«Для меня это шокирующая новость. Я не могу понять, за что увольняют человека. Он ведь только недавно пришел на работу в клуб. Подозреваю, что решение связано с селекцией, но лезть в это не хочу. Я несколько раз встречался с Цорном, и он произвёл на меня хорошее впечатление. Но решать руководству. Им виднее, сколько денег потрачено, и с какой отдачей», — приводит слова Гаврилова «Советский спорт».

Томас Цорн работал в «Спартаке» с мая 2019 года.

Ранее Ловчев выразил мнение, что причины неудач «Спартака» кроются в руководстве.

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