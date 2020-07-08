Ветеран «Спартака» удивился отставке Цорна с поста гендиректора клуба
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«Для меня это шокирующая новость. Я не могу понять, за что увольняют человека. Он ведь только недавно пришел на работу в клуб. Подозреваю, что решение связано с селекцией, но лезть в это не хочу. Я несколько раз встречался с Цорном, и он произвёл на меня хорошее впечатление. Но решать руководству. Им виднее, сколько денег потрачено, и с какой отдачей», — приводит слова Гаврилова «Советский спорт».
Томас Цорн работал в «Спартаке» с мая 2019 года.
Ранее Ловчев выразил мнение, что причины неудач «Спартака» кроются в руководстве.