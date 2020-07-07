Ловчев считает, что причины неудач «Спартака» кроются в руководстве

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением об уходе Томаса Цорна с поста генерального директора клуба.

«Отставка Цорна совершенно не удивила. Если проследить всё руководство Федуна, то с 2003 года 14 главных тренеров работали в команде. Такое может быть в приличном клубе? Рыба гниёт с головы. Цорн пригласил Тедеско? А это серьёзный европейский специалист? Сколько он в «Шальке» работал? Год? Где раньше работал Цорн? Это вопросы большому руководству «Спартака». Кого они берут на работу? Такое ощущение, что там сидят и ждут старика Хоттабыча. Я вам гарантирую, что, даже если Месси придёт в «Спартак», мы будем плеваться», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Томас Цорн работал в клубе с 2019 года. Он был инициатором приглашения в «Спартак» нынешнего главного тренера Доменико Тедеско.

В настоящее время москвичи занимают седьмое место в турнирной таблице, имея 32 очка после 26 туров.

Ранее Червиченко заявил, что в «Спартаке» нет ни игры, ни спортивных результатов.