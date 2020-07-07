Червиченко: в «Спартаке» нет ни игры, ни спортивных результатов

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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал уход с должности генерального директора клуба Томаса Цорна.
Червиченко: в «Спартаке» нет ни игры, ни спортивных результатов
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«Человек не был специалистом в этой области, взяли в качестве эксперимента. В «Спартаке» любят эксперименты, это очередной. А команда болтается между шестым и восьмым местом. Нет игры, нет спортивных результатов. Может, есть что-то по спортивному бизнесу? Нет, здесь тоже полная задница. Команда потратила почти столько же, сколько и «Зенит», — заявил Червиченко в эфире «Матч ТВ».

Также бывший президент «Спартака» высказал мнение, что главный тренер команды Доменико Тедеско пока сохранит свой пост.

Ранее Масалитин прокомментировал уход Цорна из «Спартака».

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