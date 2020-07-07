Масалитин — об уходе Цорна из «Спартака»: хочется, чтобы люди перестали воровать

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Бывший футболист «Спартака» Валерий Масалитин поделился мнением об уходе Томаса Цорна с поста генерального директора клуба.
Масалитин — об уходе Цорна из «Спартака»: хочется, чтобы люди перестали воровать
  • ©spartak.com

«В «Спартаке» какие-то интриги, кто-то вечно кого-то подсиживает. Мне жаль Федуна. Он любит команду, вкладывает свои деньги, а на выходе получает такое. Пришел Тиль, Шюррле. И смысл? Прядкин своё заработал, может быть. Хочется, чтобы люди перестали воровать», — цитирует Масалитина News.ru.

Томас Цорн покинул пост генерального директора клуба, не проработав полного сезона.

Ранее спортдиректор «Тамбова» прокомментировал уход Цорна.

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