Масалитин — об уходе Цорна из «Спартака»: хочется, чтобы люди перестали воровать

Бывший футболист «Спартака» Валерий Масалитин поделился мнением об уходе Томаса Цорна с поста генерального директора клуба.

«В «Спартаке» какие-то интриги, кто-то вечно кого-то подсиживает. Мне жаль Федуна. Он любит команду, вкладывает свои деньги, а на выходе получает такое. Пришел Тиль, Шюррле. И смысл? Прядкин своё заработал, может быть. Хочется, чтобы люди перестали воровать», — цитирует Масалитина News.ru.

Томас Цорн покинул пост генерального директора клуба, не проработав полного сезона.

Ранее спортдиректор «Тамбова» прокомментировал уход Цорна.