Спортдиректор «Тамбова»: зря Цорна убрали

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал уход из московского «Спартака» генерального директора Томаса Цорна.

«Я никогда не лезу в ситуацию, которая происходит в другом клубе. Мне тяжело комментировать, но, по моему мнению, зря его убрали. Ему надо было дать довести сезон до конца. Впереди Кубок России, в чемпионате не всё потеряно — там очень плотно. Но руководители, разумеется, лучше знают, как правильнее поступать», — цитирует Худякова News.ru.

В сезоне-2019/20 «Спартак», набрав 32 очка в 26 турах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Также клуб добрался до полуфинала Кубка России, где сыграет с «Зенитом».

Ранее сообщалось, что «Спартак» готов предложить контракт гендиректору «Уфы» Газизову.