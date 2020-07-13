Гол Фарфана и пенальти на Кварацхелии: как ничьи «Локомотива» и ЦСКА сделали «Краснодар» фаворитом гонки за серебро РПЛ

«Локомотив» в матче 28-го тура РПЛ сыграл вничью с «Уфой» и продлил безвыигрышную серию в турнире до четырёх встреч. При этом уйти от поражения железнодорожникам помог гол вернувшегося после тяжёлой травмы Джефферсона Фарфана. ЦСКА мог сократить отставание от второго места, но в концовке позволил «Рубину» сравнять счёт с пенальти. «Краснодар» разгромил «Урал» и стал фаворитом гонки за серебряные медали и прямую путёвку в групповой этап Лиги чемпионов.

Четвёртая ничья «Локомотива» подряд и ослабленный состав «Уфы»

«Локомотив», ведущий борьбу за серебряные медали РПЛ и прямую путёвку в групповой этап Лиги чемпионов, в последних матчах серьёзно сбавил ход. После двух побед подряд в матчах с «Оренбургом» и «Рубином» подопечные Марко Николича выдали серию из трёх ничьих подряд. В частности, железнодорожники не сумели обыграть «Сочи» и «Крылья Советов».

А после дерби со «Спартаком» красно-зелёных ждало ещё одно серьёзное испытание — домашняя встреча с «Уфой», которая при Вадиме Евсееве зарекомендовала себя настоящей «грозой авторитетов». В первом круге «Локомотив» увёз из Башкортостана лишь одно очко.

Правда, на этот раз тренерский штаб гостей по разным причинам не смог рассчитывать на целый ряд основных футболистов: Джемала Табидзе, Кэтэлина Карпа, Йонуца Неделчяру, Александра Пуцко, Алексея Никитина, Бояна Йокича и других. Некоторые из них попали в заявку на игру, но на поле так и не вышли.

Но даже смешанным составом «Уфа» дала «Локомотиву» бой. Подопечные Евсеева традиционно надёжно действовали в обороне и при первой возможности убегали в опасные контратаки. Хозяева суммарно владели мячом 65% времени, а в первом тайме — вовсе 75%, но в голевые моменты это владение выливалось редко.

Проникать в чужую штрафную Алексею Миранчуку и партнёрам не удавалось, поэтому оставалось рассчитывать на дальние удары. Собственно, самый опасный момент железнодорожников до перерыва создал Гжегож Крыховяк, отметившийся сильным выстрелом из-за пределов штрафной, с которым Александр Беленов справился не без труда.

А вот «Уфа» в конце первого тайма неожиданно открыла счёт. Мурило в собственной штрафной сбил Артёма Голубева, а Даниил Фомин уверенно реализовал пенальти.

Во втором тайме преимущество «Локо» стало ещё более серьёзным. Футболисты Николича при первой возможности били по воротам соперника и в итоге нанесли 22 удара. Однако по-настоящему опасными они не являлись. Чаще всего мяч прилетал прямо в руки Беленову.

Но в концовке хозяевам всё же удалось уйти от поражения, причём отличился вышедший на поле в матче РПЛ впервые за 14 месяцев Джефферсон Фарфан. Перуанец пропустил длительный срок из-за тяжёлой травмы, а в мае вдобавок переболел коронавирусом.

Тренерский штаб «Локо» выпустил форварда на последние 20 минут, и он воспользовался своим шансом. После подачи Жоау Мариу из глубины оставленный в одиночестве Фарфан головой отправил мяч в сетку.

Слуцкий против бывшей команды и гол Чалова

Четвёртая подряд ничья «Локомотива» стала отличной новостью для ЦСКА, который проводил свой матч с «Рубином» сразу после железнодорожников. Армейцы, в отличие от конкурента, одержали три победы подряд и в случае очередного успеха могли сократить отставание от второго места до двух очков. При этом уже в четверг «Локомотив» и ЦСКА сойдутся в очном матче.

Однако продлить победную серию подопечным Виктора Гончаренко не удалось, хотя они были к этому очень близки. Армейцы с первых минут завладели инициативой и вынудили соперника прижиматься к собственным воротам. Причём в атаке хозяева показывали по-настоящему эффектный футбол. Никола Влашич, Фёдор Чалов и другие игроки ЦСКА плели комбинации возле штрафной казанцев и создавали опасные моменты.

Вот только точности команде не хватало. Один Влашич до перерыва упустил несколько выгодных моментов. Даже Георгий Щенников, регулярно подключавшийся к атакам по левому флангу, нанёс пару опасных моментов. Но в первом тайме пробить Юрия Дюпина армейцам не удалось.

В перерыве Гончаренко произвёл сразу две замены и убрал с поля получивших жёлтые карточки Константина Марадишвили и Щенникова. Вместо них в игру вступили Кристиян Бистрович и Константин Кучаев.

Выход свежих игроков позволил ЦСКА ещё сильнее прижать «Рубин» к воротам. И в конце концов по истечении часа игры необходимый команде мяч всё же был забит: Чалов с линии штрафной низом пробил точно в дальний угол.

Казалось, красно-синие доведут дело до очередной победы, но в концовке сработали замены Слуцкого. Тренер выпустил на поле свежих и техничных Солтмурада Бакаева и Зурико Давиташвили, и у ворот Акинфеева сразу начали возникать моменты. В том числе дважды потревожить опытного голкипера успел грузинский полузащитник.

А на 87-й минуте пенальти для казанцев заработал другой представитель Грузии. Иван Обляков в собственной штрафной неаккуратно подкатился под Хвичу Кварацхелию, и судья Алексей Матюнин указал на «точку». Причём изначально рефери наказал игрока гостей за симуляцию. Но подсказка коллег на VAR помогла ему принять правильное решение.

Пенальти в составе «Рубина» реализовал ещё один вышедший на замену игрок — Евгений Марков. Нападающий развёл Акинфеева и мяч по разным углам. Так Слуцкий отобрал у бывшей команды важнейшие очки, которые могут стоить ЦСКА места в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Три мяча от «Краснодара» и неудачный дебют Полетаева

А вот «Краснодар» сумел воспользоваться осечками конкурентов и прервал трёхматчевую безвыигрышную серию в РПЛ. Подопечным Мурада Мусаева дома удалось разгромить «Урал» — 3:0.

Уже на 13-й минуте ворота дебютировавшего в Премьер-лиге 20-летнего Владислава Полетаева поразил Маркус Берг. Швед подправил мяч в створ после удара Даниила Уткина со штрафного.

Впоследствии южане неоднократно могли увеличить преимущество в счёте, но упускали верные моменты. Так, по истечении часа игры всё тот же Берг, пытаясь добить мяч в ворота с острого угла, попал в штангу.

Зато сразу после перерыва отличиться удалось Мануэлу Фернандешу. Португалец со второй попытки отправил снаряд в ворота Полетаева из пределов штрафной.

Наконец поставил точку в матче Реми Кабелла. В концовке встречи вышедший на замену Николай Золотов в собственной штрафной сбил Вандерсона, и судья указал на «точку». Француз издевательски пробил «Паненкой» и отметился дебютным голом в составе «Краснодара».

Победа над «Уралом» помогла южанам обойти ЦСКА в турнирной таблице РПЛ. При этом у них есть матч в запасе. А по потерянным очкам южане идут вровень с «Локомотивом».