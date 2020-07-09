Гол Понсе затылком, пенальти на Миранчуке и удаление Тедеско: как «Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью в РПЛ

«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче 27-го тура РПЛ. Красно-белые вышли вперёд в середине первого тайма благодаря точному удару Эсекьеля Понсе затылком. Однако железнодорожники сравняли счёт уже через несколько минут. Пенальти, назначенный за фол Наиля Умярова, реализовал Алексей Миранчук. Также судья удалил главного тренера хозяев Доменико Тедеско за излишне эмоциональное поведение.

Кадровые потери и отставка Цорна

К очному матчу на стадионе «Открытие Арена» «Спартак» и «Локомотив» подошли с немалым количеством проблем. Железнодорожники завершили вничью домашние встречи с уступающими в классе «Крыльями Советов» и «Сочи» и упустили возможность оторваться от «Краснодара» в серебро РПЛ и прямую путёвку в групповой этап Лиги чемпионов.

С другой стороны, красно-зелёные под руководством нового главного тренера Марко Николича не потерпели ни одного поражения. В четырёх матчах команда набрала восемь очков из 12 возможных. А проигрывал в последний раз «Локомотив» ещё в декабре.

Да и поражение «Краснодара» от «Зенита» позволило московскому коллективу сохранить за собой вторую строчку даже по потерянным очкам. В преддверии дерби железнодорожники опережали конкурента на четыре балла, хотя у того и был матч в запасе.

Куда более сложная ситуация сложилась в «Спартаке». Красно-белые сначала уступили ЦСКА при невзрачной игре, а затем сенсационно не справились дома с «Тамбовом» — 2:3.

Считается, что эта неудача стоила своего поста генеральному директору клуба Томасу Цорну, который покинул «Спартак» в понедельник. Дополнительный негатив вокруг красно-белых создало скандальное высказывание президента «Зенита» Александра Медведева за две недели до полуфинала Кубка России.

Однако статистика последних встреч с «Локомотивом» внушала поклонниками «Спартака» определённую надежду. В первом круге текущего сезона подопечные Доменико Тедеско вовсе разгромили соперника на выезде — 3:0, а Зелимхан Бакаев отдал три результативные передачи.

Удача улыбнулась красно-белым и в декабре 2018-го, когда работу в команде только начинал Олег Кононов. Тогда его коллектив одержал победу (2:1) благодаря голу Дениса Глушакова, а Фёдор Смолов не реализовал пенальти.

Но в преддверии очередного матча обе команды недосчитались лидеров. «Спартак» в дерби не мог рассчитывать на дисквалифицированных Самуэля Жиго и Романа Зобнина. Место первого в центре обороны предсказуемо занял Илья Гапонов, а второго в центре поля заменил Наиль Умяров.

«Локо» же остался без троих игроков. Гжегож Крыховяк выбыл из строя из-за перебора карточек, а Маринато Гилерме с Дмитрием Бариновым — из-за повреждений. Таким образом, пару опорников вынужденно составили молодые воспитанники академии Даниил Куликов и Станислав Магкеев.

Игра «Локомотива» «вторым номером» и быстрые атаки «Спартака»

Встреча началась не слишком удачно для «Локомотива». Подопечные Николича будто вышли на газон не до конца готовыми и тут же пропустили пару быстрых атак. В результате Мацей Рыбусь и Куликов получили жёлтые карточки.

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Однако железнодорожникам быстро удалось взять себя в руки, и игра успокоилась. Гости отдали мяч сопернику, попытавшись лишить его главных козырей — скорости и свободного пространства.

Но быстрые атаки у хозяев всё равно время от времени проходили, тем более не всегда надёжно действовали в центре поля Магкеев с Куликовым. Например, последний, уже имея «горчичник», пару раз сыграл на грани удаления.

По истечении часа встречи счёт едва не открыл Бакаев. Он ворвался в штрафную по правому флангу, легко убрал Ведрана Чорлуку, но не сумел переиграть своевременно вышедшего из ворот Антона Коченкова.

А вот спустя восемь минут резервный голкипер спасти команду не сумел. После подачи с левого фланга Эсекьель Понсе головой аккуратно отправил мяч в дальний угол. Магкеев помешать форварду в данной ситуации не смог, и аргентинец записал себе в актив шестой мяч в сезоне.

Однако «Локомотиву» мгновенно удалось сравнять счёт. Алексей Миранчук выиграл позицию у Умярова на правом фланге, ворвался в штрафную и упал в борьбе с оппонентом. Судья Сергей Лапочкин тут же указал на «точку».

Решение арбитра по-настоящему вывело из себя Тедеско, который не сдерживал эмоций и не выбирал выражений по отношению к судейской бригаде. В результате немец получил сначала жёлтую, а потом и красную карточку и отправился в подтрибунные помещения, по пути расталкивая всех встречных.

Алексей Миранчук исправился после нереализованного пенальти в матче предыдущего тура с «Сочи» и развёл мяч и Александра Максименко по разным углам. Таким образом, полузащитник забил десятый гол в текущем сезоне РПЛ и пятый — после возобновления сезона.

Спорные эпизоды в штрафной гостей и минимум моментов

Второй тайм «Спартак» также начал активно и на 51-й минуте даже претендовал на пенальти. Айртон в штрафной легко обыграл оппонента, прокинул мяч себе на ход и рухнул на газон после столкновения с Коченковым.

Лапочкин на «точку» указывать не стал, а помощники на VAR не посоветовали ему пересмотреть эпизод. Да и на повторе было хорошо видно, что вратарь успел сыграть в мяч.

После этого игра снова успокоилась. «Локомотив», в перерыве убравший с поля Куликова, отдал мяч сопернику, однако хозяева ждали возможности для быстрых атак. Возникали они не слишком часто, а в те редкие моменты, когда гости оставляли свободные зоны на своей половине, не слишком удачно действовали подопечные Тедеско.

В частности, не лучший второй тайм провёл Бакаев. Зелимхан несколько раз терял мяч на правом фланге в перспективных ситуациях, либо делал неточные передачи на обострение.

Железнодорожники же практически никак не проявляли себя на чужой половине поля, как и в первом тайме. В атаке команда возлагала всю надежду на Миранчуков, а до Эдера мяч практически не доходил. Во второй половине встречи гости запомнились лишь дальним опасным ударом Рифата Жемалетдинова.

«Спартак» же безуспешно пытался заработать пенальти. Так, на 75-й минуте Рассказов упал в штрафной, споткнувшись о бедро Рыбуся, но Лапочкин моментально развёл руками в сторону. А в самой концовке Чорлука ударил по ногам Ларссона, пытавшегося замкнуть прострел партнёра, но судья не отреагировал и на этот эпизод.

На последних минутах красно-белые пошли вперёд, пытаясь вырвать победу, а тренерский штаб бросил в бой Александра Соболева. Однако набрать три очка это не помогло.

Таким образом, «Спартак» продлил безвыигрышную серию в РПЛ до четырёх матчей. А «Локомотив» в третий раз подряд сыграл вничью и дал шанс по потерянным очкам обойти себя «Краснодару». Да и воспрявший ЦСКА сократил отставание от железнодорожников до четырёх очков.