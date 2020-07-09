Гол Понсе затылком, пенальти на Миранчуке и удаление Тедеско: как «Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью в РПЛ
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К очному матчу на стадионе «Открытие Арена» «Спартак» и «Локомотив» подошли с немалым количеством проблем. Железнодорожники завершили вничью домашние встречи с уступающими в классе «Крыльями Советов» и «Сочи» и упустили возможность оторваться от «Краснодара» в серебро РПЛ и прямую путёвку в групповой этап Лиги чемпионов.
С другой стороны, красно-зелёные под руководством нового главного тренера Марко Николича не потерпели ни одного поражения. В четырёх матчах команда набрала восемь очков из 12 возможных. А проигрывал в последний раз «Локомотив» ещё в декабре.
Да и поражение «Краснодара» от «Зенита» позволило московскому коллективу сохранить за собой вторую строчку даже по потерянным очкам. В преддверии дерби железнодорожники опережали конкурента на четыре балла, хотя у того и был матч в запасе.
Куда более сложная ситуация сложилась в «Спартаке». Красно-белые сначала уступили ЦСКА при невзрачной игре, а затем сенсационно не справились дома с «Тамбовом» — 2:3.
Считается, что эта неудача стоила своего поста генеральному директору клуба Томасу Цорну, который покинул «Спартак» в понедельник. Дополнительный негатив вокруг красно-белых создало скандальное высказывание президента «Зенита» Александра Медведева за две недели до полуфинала Кубка России.
Однако статистика последних встреч с «Локомотивом» внушала поклонниками «Спартака» определённую надежду. В первом круге текущего сезона подопечные Доменико Тедеско вовсе разгромили соперника на выезде — 3:0, а Зелимхан Бакаев отдал три результативные передачи.
Удача улыбнулась красно-белым и в декабре 2018-го, когда работу в команде только начинал Олег Кононов. Тогда его коллектив одержал победу (2:1) благодаря голу Дениса Глушакова, а Фёдор Смолов не реализовал пенальти.
Но в преддверии очередного матча обе команды недосчитались лидеров. «Спартак» в дерби не мог рассчитывать на дисквалифицированных Самуэля Жиго и Романа Зобнина. Место первого в центре обороны предсказуемо занял Илья Гапонов, а второго в центре поля заменил Наиль Умяров.
«Локо» же остался без троих игроков. Гжегож Крыховяк выбыл из строя из-за перебора карточек, а Маринато Гилерме с Дмитрием Бариновым — из-за повреждений. Таким образом, пару опорников вынужденно составили молодые воспитанники академии Даниил Куликов и Станислав Магкеев.
Игра «Локомотива» «вторым номером» и быстрые атаки «Спартака»
Встреча началась не слишком удачно для «Локомотива». Подопечные Николича будто вышли на газон не до конца готовыми и тут же пропустили пару быстрых атак. В результате Мацей Рыбусь и Куликов получили жёлтые карточки.
Однако железнодорожникам быстро удалось взять себя в руки, и игра успокоилась. Гости отдали мяч сопернику, попытавшись лишить его главных козырей — скорости и свободного пространства.
Но быстрые атаки у хозяев всё равно время от времени проходили, тем более не всегда надёжно действовали в центре поля Магкеев с Куликовым. Например, последний, уже имея «горчичник», пару раз сыграл на грани удаления.
По истечении часа встречи счёт едва не открыл Бакаев. Он ворвался в штрафную по правому флангу, легко убрал Ведрана Чорлуку, но не сумел переиграть своевременно вышедшего из ворот Антона Коченкова.
А вот спустя восемь минут резервный голкипер спасти команду не сумел. После подачи с левого фланга Эсекьель Понсе головой аккуратно отправил мяч в дальний угол. Магкеев помешать форварду в данной ситуации не смог, и аргентинец записал себе в актив шестой мяч в сезоне.
Однако «Локомотиву» мгновенно удалось сравнять счёт. Алексей Миранчук выиграл позицию у Умярова на правом фланге, ворвался в штрафную и упал в борьбе с оппонентом. Судья Сергей Лапочкин тут же указал на «точку».
Решение арбитра по-настоящему вывело из себя Тедеско, который не сдерживал эмоций и не выбирал выражений по отношению к судейской бригаде. В результате немец получил сначала жёлтую, а потом и красную карточку и отправился в подтрибунные помещения, по пути расталкивая всех встречных.
Алексей Миранчук исправился после нереализованного пенальти в матче предыдущего тура с «Сочи» и развёл мяч и Александра Максименко по разным углам. Таким образом, полузащитник забил десятый гол в текущем сезоне РПЛ и пятый — после возобновления сезона.
Спорные эпизоды в штрафной гостей и минимум моментов
Второй тайм «Спартак» также начал активно и на 51-й минуте даже претендовал на пенальти. Айртон в штрафной легко обыграл оппонента, прокинул мяч себе на ход и рухнул на газон после столкновения с Коченковым.
Лапочкин на «точку» указывать не стал, а помощники на VAR не посоветовали ему пересмотреть эпизод. Да и на повторе было хорошо видно, что вратарь успел сыграть в мяч.
После этого игра снова успокоилась. «Локомотив», в перерыве убравший с поля Куликова, отдал мяч сопернику, однако хозяева ждали возможности для быстрых атак. Возникали они не слишком часто, а в те редкие моменты, когда гости оставляли свободные зоны на своей половине, не слишком удачно действовали подопечные Тедеско.
В частности, не лучший второй тайм провёл Бакаев. Зелимхан несколько раз терял мяч на правом фланге в перспективных ситуациях, либо делал неточные передачи на обострение.
Железнодорожники же практически никак не проявляли себя на чужой половине поля, как и в первом тайме. В атаке команда возлагала всю надежду на Миранчуков, а до Эдера мяч практически не доходил. Во второй половине встречи гости запомнились лишь дальним опасным ударом Рифата Жемалетдинова.
«Спартак» же безуспешно пытался заработать пенальти. Так, на 75-й минуте Рассказов упал в штрафной, споткнувшись о бедро Рыбуся, но Лапочкин моментально развёл руками в сторону. А в самой концовке Чорлука ударил по ногам Ларссона, пытавшегося замкнуть прострел партнёра, но судья не отреагировал и на этот эпизод.
На последних минутах красно-белые пошли вперёд, пытаясь вырвать победу, а тренерский штаб бросил в бой Александра Соболева. Однако набрать три очка это не помогло.
Таким образом, «Спартак» продлил безвыигрышную серию в РПЛ до четырёх матчей. А «Локомотив» в третий раз подряд сыграл вничью и дал шанс по потерянным очкам обойти себя «Краснодару». Да и воспрявший ЦСКА сократил отставание от железнодорожников до четырёх очков.
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