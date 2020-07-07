«Спартак» подтвердил уход Цорна с поста гендиректора клуба

Московский футбольный клуб «Спартак» объявил об уходе с поста генерального директора команды Томаса Цорна.

Как сообщает пресс-служба красно-белых, данное решение было принято советом директоров «Спартака».

«Клуб благодарит Томаса за проделанную работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении.

Отмечается, что москвичи уже рассматривают несколько кандидатов на должность, а решение о назначении будет объявлено в ближайшие дни.

Цорн занимал пост гендиректора с мая 2019 года.

По итогам 26 туров РПЛ «Спартак» занимает седьмое место, набрав 32 очка.

Ранее сообщалось, что «Спартак» рассматривает кандидатуру бывшего вице-президента «Монако» Вадима Васильева на пост гендиректора.