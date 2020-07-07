«Николич — не девочка, чтобы распускать нюни»: эксперты о багаже Сёмина, мощи «Зенита» и возрождении ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич должен сосредоточиться на работе, несмотря на негативное отношение к нему со стороны фанатов. Об этом заявил бывший вратарь железнодорожников Руслан Нигматуллин. По его словам, в настоящий момент команда движется на багаже Юрия Сёмина. В свою очередь, известный тренер Рашид Рахимов подчеркнул, что «Зенит» нуждается в омоложении состава, а также упрекнул «Краснодар» в нехватке гибкости.

«В «Зените» понимают, что пора после внутренних успехов делать следующий шаг»

«Зенит» после двух побед подряд в чемпионате России должен сделать следующий шаг и успешно выступить в Лиге чемпионов. Такое мнение высказал бывший тренер «Ахмата», «Амкара» и «Локомотива» Рашид Рахимов. «Краснодару» же, по его словам, порой следует играть «вторым номером».

— «Зенит» стал чемпионом России за четыре тура до конца сезона и опережает ближайшего преследователя на 13 очков. Можно ли сказать, что петербуржцы в настоящий момент на голову выше остальных команд РПЛ?

— Насчёт целой головы не скажу, но «Зенит» точно выше остальных. Посмотрите, насколько мощный у команды подбор футболистов, какие игроки там сидят на скамейке запасных. Сергей Семак имеет возможность по ходу матчей варьировать состав. Да и игра у петербуржцев не портится. В этом плане «Зенит» превосходит конкурентов.

— Показали ли петербуржцы, на ваш взгляд, в текущем сезоне чемпионскую игру?

— Не самые яркие матчи случаются и у «Зенита», но в них сказывается высокое индивидуальное мастерство футболистов. В совокупности оно даёт командное мастерство. Однако в еврокубках его не всегда хватает. В Лиге чемпионов команде недостаёт скорости, которая в этом турнире необходима. Если посмотреть на матчи ведущих чемпионатов Европы, там интенсивность совсем иная, чем в РПЛ, абсолютно по-другому выстроена игра. Этого «Зениту» в еврокубках может не хватить. Думаю, в клубе прекрасно понимают, что пора после внутренних успехов делать следующий шаг. Совершить его будет намного тяжелее, чем добиваться успеха в РПЛ.

— Есть ли предпосылки того, что «Зенит» в следующем сезоне может выступить в Лиге чемпионов удачнее, чем в текущем?

— Опыт и сыгранность — это хорошо. Мне кажется, в команде просто не нужно проводить большие изменения. Очень важно не потерять в качестве, а приобрести, если такая возможность имеется. А так можно вспомнить матчи с «Лейпцигом», в которых соперник явно превосходил петербуржцев в скорости. Чтобы выходить на этот уровень, нужно делать выводы и догонять сильнейшие европейские коллективы по всем указанным параметрам.

— В составе «Зенита» на данный момент достаточно много возрастных футболистов. Не кажется ли вам, что в будущем это может стать для команды проблемой?

— Действительно, многим футболистам, составляющим костяк «Зенита», уже за 30 лет. Выдерживать борьбу на три фронта, учитывая Кубок России, им будет очень сложно. В таком возрасте скорость выше не становится, хотя прибавляется опыт. Думаю, в «Зените» прекрасно понимают, что состав команды необходимо омолаживать. Но это омоложение должно быть качественным.

— Может ли столь ранняя победа в чемпионате негативно отразиться наподготовке «Зенита» к игре со «Спартаком» в полуфинале Кубка России?

— Всё равно чемпионат продолжается. Думаю, Семак в любом случае проведёт определённую ротацию состава. «Зениту» ни в коем случае нельзя расслабляться и думать, что всё решено. Напротив, у команды есть возможность сконцентрироваться на подготовке к Кубку и качественно провести в нём два матча, а не один. Возможность сделать «золотой дубль» не может не сидеть в головах у игроков. Поэтому не верю, что «Зенит» расслабится.

Что касается матчей РПЛ, даже если какие-то перестановки в составе будут, каждый захочет выйти на поле и проявить себя. Не забывайте, что со многими игроками клуб ещё не продлил контракты, в том числе это касается россиян. У них мотивации будет хоть отбавляй.

— В матчах с соперниками из топ-5 РПЛ «Краснодар» в нынешнем сезоне не одержал ни одной победы. Это говорит о том, что южане так и не научились играть с грандами?

— Скорее о том, что южане продолжают гнуть свою линию и играют в зрелищный футбол, более ориентированный на атаку. В матче с «Зенитом» это прослеживалось особенно чётко. Но в таком случае у «Краснодара» теряется баланс в игре. Мы видели, какие мячи подопечные Мурада Мусаева пропускали от петербуржцев, какие свободные зоны оставляли на своей половине поля.

Любая хорошая команда в первую очередь делает ставку на баланс. Ни одна из фаз игры не должна «провисать». В противном случае эта слабость обязательно будет использована соперниками.

— То есть «Краснодар» становится заложником своего стиля?

— Вспомните матч «Краснодара» с ЦСКА в концовке прошлого сезона. Тогда южане сыграли «вторым номером» и добились важнейшей победы, которая позволила им впервые в истории пробиться в Лигу чемпионов. И ведь матчи в подобном ключе им удавались. Подопечные Мусаева грамотно пользовались свободными зонами и, проводя быстрые атаки, находились в своей стихии.

Тогда «Краснодар» наступил на горло собственной песне и добился результата. Чтобы продолжать его добиваться, команде необходимо проявлять больше гибкости. Никто не говорит, что нужно отказываться от своего стиля, но важно сбалансировать игру в обороне. У «Краснодара» есть все возможности, чтобы найти этот баланс.

— Многие считают, что «Краснодару» не хватает «духа победителя». Как южанам обрести его?

— Не думаю, что речь идёт о каких-то психологических проблемах. Но, возможно, если «Краснодар» позволит себе сыграть «вторым номером», психологически ему будет даже проще. Команда поймёт, что может быть непредсказуемой для соперников, и почувствует уверенность в себе. А так сегодня уже все прекрасно понимают, как будет играть «Краснодар», и готовы к этому. Прояви южане больше гибкости, и оппонентам стало бы сложнее, поскольку никто бы не знал, чего от них ждать.

— В текущем сезоне РПЛ команда реализовала лишь три пенальти из семи. Это психология или банальное отсутствие фарта?

— В данном случае не стал бы говорить о психологии. Такое просто происходит в футболе.

«Локомотив» движется на багаже Юрия Павловича Сёмина»

Игра «Локомотива» никак не изменилась с приходом Марко Николича, заявил бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин. Однако, по его мнению, фанатам в непростой ситуации следует поддержать футболистов. Также экс-вратарь высказался о двух подряд победах ЦСКА.

— Под руководством Марко Николича «Локомотив» провёл четыре матча, в которых набрал восемь очков. Можно ли делать первые выводы о работе серба в России?

— Рановато. Николич ведь не так давно прилетел в Москву, потом две недели провёл на карантине. Всё это время с футболистами работали его помощники. Так быстро изменить игру команды сложно. Можно сказать, пока «Локомотив» движется на багаже Юрия Павловича Сёмина. А чтобы сделать выводы о работе Николича, нужен полноценный сезон. На данный момент главная задача серба — не испортить то, что было сделано до него.

— Изменилась ли в чём-то игра железнодорожников при Николиче, или это по-прежнему команда Сёмина?

— Пока я изменений не заметил. Команда вроде бы играет неплохо, но где-то ей не везёт, в некоторых матчах для победы не хватает самой малости. Есть над чем поработать.

— Не стоило ли «Локомотиву» по истечении срока аренды вернуть Фёдора Смолова? Сейчас команда в атаке вынуждена рассчитывать лишь на Эдера, а все мячи железнодорожников после возобновления сезона записал на свой счёт Алексей Миранчук.

— Смолов находится там, где должен быть. При всём уважении к Фёдору, уровень мотивации в «Локомотиве» у него был невысок, как и КПД. Собственно, с этим и связан его отъезд в Испанию. Смолов получил новый вызов, и дёргать его смысла нет. Возможно, он ещё вернётся, но, по-моему, «Локомотив» ищет другие пути усиления команды. Сейчас же железнодорожникам остаётся лишь обходиться своими силами.

— С чем вы связываете настолько высокую результативность Алексея Миранчука после возобновления сезона?

— Он играет хорошо, поскольку является футболистом высокого уровня, который набрал отличную форму. Нельзя ведь сказать, что такой игры от Миранчука мы не ждали. Он давно зарекомендовал себя как исполнитель исключительного класса, но где-то ему не хватало стабильности. Алексею давно пора было становиться лидером «Локомотива».

— Сейчас кажется, что, если Миранчук уйдёт, железнодорожников, ждёт катастрофа...

— Главное — не паниковать. Работать просто на продажу «Локомотив» в данном случае не станет. Но, как говорится, незаменимых нет. Клубом будут предприняты шаги, чтобы найти Алексею равноценную замену. При грамотной трансферной политике это возможно.

— Не кажется ли вам, что психологически над Николичем довлеет боязнь неудачи? Он не получает никакой поддержки от болельщиков.

— Знаете, в футбольном мире есть очень много более несчастных людей, чем Николич. Серб — не девочка, чтобы распускать нюни. Понятно, что, когда ты приходишь на живое место, любовь болельщиков приходится завоёвывать. Слишком велика была роль Сёмина в клубе.

— Не стоит ли болельщикам в данной ситуации объединиться вокруг команды? Ведь в какой-то степени их действия идут ей только во вред...

— Мне бы хотелось, чтобы стадион «Локомотив», как в лучшие времена, был среди лидеров в стране как по заполняемости, так и по уровню поддержки. Сейчас, к сожалению, не такой период. Но если фанаты не хотят поддерживать руководство клуба и тренера, они могут, по крайней мере, помочь футболистам. Это было бы логично.

— ЦСКА после возвращения на тренерский мостик Виктора Гончаренко одержал две победы с общим счётом — 6:0. Можно ли говорить, что этот шаг белоруса помог встряхнуть команду?

— У Гончаренко накипело. К сожалению, потом в семье тренера произошла трагедия. Пользуясь случаем, выражаю ему слова соболезнования. Тем не менее Виктору Михайловичу удалось перезагрузить команду, хотя многие, когда белорус уехал домой, сомневались, что это удастся сделать. Но в последних матчах, со «Спартаком» и «Ахматом», ЦСКА предстал совсем другим коллективом.

— Уже известно, что Гончаренко пропустит игру с «Оренбургом» из-за смерти матери. Трагедия ещё больше сплотит команду вокруг тренера?

— Думаю, футболисты, конечно, его поддержат. А лучшей поддержкой в данной ситуации станут три очка. Вполне возможно, что отъезд Гончаренко в Белоруссию изначально был связан с трагедией в его семье, поэтому мне бы не хотелось обсуждать эту тему.

— Напряжённый календарь поможет армейцам сохранить победный кураж, или, напротив, у них могут кончится силы?

— Все команды сейчас находятся в одинаковом состоянии. Кто более качественно провёл месяц подготовки перед возобновлением сезона, тот и выдержит тяжелейший календарь. К сожалению, между «Зенитом» и остальными в этом плане большая разница. Нынешняя часть сезона наглядно это демонстрирует. Пока ни одной команде, претендующей на высокие места, кроме петербуржцев, не удалось избежать провалов. Проблема ЦСКА состоит в отсутствии глубины состава. Но всё-таки они играют во вполне нормальном режиме. Да и ребята в команде собраны молодые.

— Что изменилось в игре ЦСКА после разгрома от «Зенита»?

— Если старая тактика не работает, её, безусловно, нужно менять. Прежде всего, армейцы начали более уверенно и без грубых ошибок действовать в обороне. Понятно, что в игре с «Зенитом» у ЦСКА не получилось ничего, в защите был большой бардак. Плюс красно-синие начали играть быстрее, а Зоран Влашич взял на себя бразды лидерства.

— ЦСКА с «Ростовом» отстают от третьего места на пять баллов по потерянным очкам. Верите, что кто-то из них вклинится в борьбу за медали и путёвки в ЛЧ?

— Как видим, все команды теряют очки, поэтому всё ещё может быть. Стабильностью не отличается ни один из коллективов, претендующих на попадание в Лигу чемпионов. Я бы не стал сбрасывать со счетов ни ЦСКА, ни «Ростов», пока у них остаются теоретические шансы.