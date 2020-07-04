Три гола за шесть минут в Грозном и два удаления в Самаре: как ЦСКА догнал «Ростов» в турнирной таблице РПЛ

ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче 26-го тура РПЛ. Армейцы отправили в ворота грозненцев четыре безответных мяча и догнали в турнирной таблице чемпионата «Ростов», занимающий четвёртое место. При этом Фёдор Чалов забил первый мяч с ноября прошлого года. В свою очередь, подопечные Валерия Карпина разошлись миром с «Крыльями Советов». В Самаре на первый план вышел судья Николай Волошин, показавший две красные карточки.

Первый гол Чалова за семь месяцев и десятый мяч Влашича

ЦСКА после победы над «Спартаком» в дерби отправился в гости к сражающемуся за выживание «Ахмату». Грозненцы великолепно провели первые игры после возобновления сезона и набрали в них семь очков из девяти возможных.

Правда, в матче с армейцами не смог принять участие лидер команды Денис Глушаков, получивший дисквалификацию за перебор жёлтых карточек. По аналогичной причине пропускал встречу основной правый защитник армейцев Марио Фернандес.

Без своих ключевых исполнителей соперники начали матч достаточно аккуратно и не торопились идти в атаку. Грозненцы и вовсе с первых минут отдали мяч сопернику. Но опасных моментов у ворот Евгения Городова не возникало вовсе. В первом тайме он лишь раз вступил в игру, когда перевёл снаряд на угловой после удара Константина Кучаева из пределов штрафной под перекладину.

«Ахмат» же за первые 45 минут нанёс по воротам Игоря Акинфеева лишь один удар, который в створ не пришёлся.

Зато второй тайм команды начали с обмена опасными моментами. У хозяев Уилкер Анхель едва не отправил мяч головой в дальний угол после подачи корнера, а у гостей дальним ударом в створ отметился Никола Влашич.

Мало того, подопечные Игоря Шалимова по истечении часа игры претендовали на пенальти. Одисе Роши упал в штрафной после единоборства с Хёрдуром Магнуссоном, но судья, взяв пару минут на раздумья и беседу с помощниками, на точку указывать не стал.

А на 61-й минуте ЦСКА удалось открыть счёт. Всё тот же Влашич начал голевую атаку великолепной разрезающей передачей на левый фланг на Ивана Облякова, а тот выполнил аккуратный прострел на Фёдора Чалова, который не промахнулся мимо пустого угла.

Таким образом, лучший бомбардир РПЛ прошлого сезона забил шестой мяч в нынешнем розыгрыше чемпионата и первый — с 10 ноября прошлого года. Тогда Чалов поразил ворота «Сочи».

Останавливаться на этом подопечные Виктора Гончаренко не стали и тут же отметились ещё одним голом. На этот раз Фёдор нанёс опасный удар из пределов штрафной, с которым с огромным трудом справился Евгений Городов. Однако парировать выстрел Влашича на добивании вратарь оказался не в состоянии. Хорват забил десятый мяч в текущем сезоне.

После этого оборона «Ахмата» окончательно развалилась и позволила ЦСКА моментально довести счёт до разгромного. На этот раз Арнор Сигурдссон в штрафной спокойно обыграл Анхеля и нанёс неберущийся для Городова удар. Так ЦСКА забил три мяча за шесть минут.

Точку же в игре за шесть минут до финального свистка поставил Андрей Семёнов. Защитник отправил снаряд в собственные ворота, пытаясь прервать прострел на вышедшего на замену Наира Тикнизяна.

ЦСКА одержал вторую победу подряд после возвращения Гончаренко и в третьем матче подряд не позволил сопернику поразить свои ворота. Мало того, армейцы вновь разгромили «Ахмат». В первом круге в ворота грозненцев влетели три безответных мяча. Такие результаты позволили армейцам догнать в турнирной таблице «Ростов».

Отсутствие моментов и вторая подряд ничья «Ростова»

В свою очередь, подопечные Валерия Карпина на выезде так и не сумели распечатать ворота аутсайдера — «Крыльев Советов», которые проводили вторую встречу под руководством Андрея Талалаева.

Как и в поединке с «Локомотивом» несколько дней назад, самарцы предпочли действовать вторым номером и с первых минут отошли в оборону, сделав ставку на контратаки.

Однако у «Ростова» впереди получалось немногое, и мяч практически не доходил до Евгения Фролова. Не помогло даже удаление в составе соперника. В середине первого тайма Владимир Полуяхтов получил прямую красную карточку за грубую игру против Дмитрия Чистякова. Защитнику в итоге также пришлось покинуть поле. А судья Николай Волошин, посмотрев повтор, удалил игрока «Крыльев».

Тем не менее моментов у ворот хозяев в первом тайме практически не возникало. После перерыва ситуация не сильно изменилась. «Ростов» владел преимуществом большую часть времени, но не мог пройти оборонительные редуты оппонента. Отсюда большое количество дальних ударов. Так, неплохой выстрел метров с 25 нанёс Матиас Норманн, но с ним уверенно справился Евгений Фролов.

А на 55-й минуте составы команд уравнялись. Молодой защитник Данила Ведерников, вышедший на замену вместо Чистякова, получил вторую жёлтую карточку за грубую игру против Никиты Чернова.

В концовке куда более опасно действовали подопечные Талалаева, которые в добавленное время провели пару перспективных контратак. Тем не менее счёт так и не был открыт, и обе команды сыграли вничью в РПЛ во второй раз подряд.