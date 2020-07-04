«Крылья Советов» и «Ростов» не выявили победителя в матче РПЛ
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Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счётом 0:0.
Хозяева поля остались вдесятером уже на 25-й минуте, когда Владимир Полуяхтов получил прямую красную карточку за фол на Дмитрии Чистякове.
Уже на 55-й минуте «Ростов» также потерял одного игрока. За перебор жёлтых карточек с поля был удалён Данила Ведерников.
«Ростов» с 43 очками остался на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ, «Крылья Советов» с 24 очками — на предпоследнем, 15-м месте.
Ранее сообщалось, что «Тамбов» добыл волевую победу над «Спартаком» в 26-м туре РПЛ.