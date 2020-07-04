«Тамбов» добыл волевую победу над «Спартаком» в 26-м туре РПЛ
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Матч, проходивший на «Открытие Арене», завершился со счётом 3:2 в пользу гостей.
Счёт в матче открыл Зелимхан Бакаев, реализовавший пенальти. На 60-й минуте Валерий Чуперка сравнял счёт, но уже через четыре минуты Джордан Ларссон вновь вывел «Спартак» вперёд. Однако гости усилиями Алексея Грицаенко и Владимира Обухова сумели вырвать итоговую победу.
«Спартак» не может выиграть третий матч подряд. «Тамбов» прервал серию из трёх поражений.
Ранее судья Федотов назвал выдуманным пенальти для «Спартака» в матче с «Тамбовом».