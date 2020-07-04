«Тамбов» добыл волевую победу над «Спартаком» в 26-м туре РПЛ

Короткая ссылка
В 26-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак» на своём поле уступил «Тамбову».
«Тамбов» добыл волевую победу над «Спартаком» в 26-м туре РПЛ
  • @fcsm_official
  • Twitter

Матч, проходивший на «Открытие Арене», завершился со счётом 3:2 в пользу гостей.

Счёт в матче открыл Зелимхан Бакаев, реализовавший пенальти. На 60-й минуте Валерий Чуперка сравнял счёт, но уже через четыре минуты Джордан Ларссон вновь вывел «Спартак» вперёд. Однако гости усилиями Алексея Грицаенко и Владимира Обухова сумели вырвать итоговую победу.

«Спартак» не может выиграть третий матч подряд. «Тамбов» прервал серию из трёх поражений.

Ранее судья Федотов назвал выдуманным пенальти для «Спартака» в матче с «Тамбовом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить