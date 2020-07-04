Судья Федотов: арбитр назначил выдуманный пенальти для «Спартака» в матче с «Тамбовом»

Арбитр Игорь Федотов поделился своим мнением о решении главного судьи матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Тамбов» Владимира Москалёва поставить пенальти в ворота гостей.

«Момент с назначением пенальти в ворота «Тамбова» — это полный бред. Защитник гостей пытается сыграть в мяч, форвард же не пытается сыграть в мяч, а идёт в защитника. Это выдуманный пенальти для «Спартака». За что там жёлтую карточку показали игроку «Тамбова»? Грубой игры там нет», — сказал Федотов «Чемпионату».

Назначенный одиннадцатиметровый удар был реализован Зелимханом Бакаевым.

Ранее Мостовой ответил, готов ли он стать тренером «Спартака».