Судья Федотов: арбитр назначил выдуманный пенальти для «Спартака» в матче с «Тамбовом»

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Арбитр Игорь Федотов поделился своим мнением о решении главного судьи матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Тамбов» Владимира Москалёва поставить пенальти в ворота гостей.
Судья Федотов: арбитр назначил выдуманный пенальти для «Спартака» в матче с «Тамбовом»
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Момент с назначением пенальти в ворота «Тамбова» — это полный бред. Защитник гостей пытается сыграть в мяч, форвард же не пытается сыграть в мяч, а идёт в защитника. Это выдуманный пенальти для «Спартака». За что там жёлтую карточку показали игроку «Тамбова»? Грубой игры там нет», — сказал Федотов «Чемпионату». 

Назначенный одиннадцатиметровый удар был реализован Зелимханом Бакаевым.

Ранее Мостовой ответил, готов ли он стать тренером «Спартака».

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