Судья Федотов: арбитр назначил выдуманный пенальти для «Спартака» в матче с «Тамбовом»
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- РИА Новости
«Момент с назначением пенальти в ворота «Тамбова» — это полный бред. Защитник гостей пытается сыграть в мяч, форвард же не пытается сыграть в мяч, а идёт в защитника. Это выдуманный пенальти для «Спартака». За что там жёлтую карточку показали игроку «Тамбова»? Грубой игры там нет», — сказал Федотов «Чемпионату».
Назначенный одиннадцатиметровый удар был реализован Зелимханом Бакаевым.
Ранее Мостовой ответил, готов ли он стать тренером «Спартака».