Превосходство Вандерсона, гол Попова с пенальти и 19 добавленных минут: чем запомнился матч РПЛ «Ростов» — «Краснодар»

«Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги. Встреча продлилась больше 109 минут и завершилась со счётом 1:1. Одним из её главных героев стал футболист гостей Вандерсон. Полузащитник организовал результативную атаку на ворота хозяев, которую точным ударом завершил Маркус Берг. Хозяева ответили точным ударом Ивелина Попова с пенальти. При этом назначение 11-метрового затянулось на семь минут из-за просмотра видеоповтора.

Несмотря на громкую вывеску московского дерби ЦСКА — «Спартак», именно встреча «Ростова» с «Краснодаром» обещала стать центральной в туре — как минимум если считать главным критерием оценки положения команд в турнирной таблице. В преддверии 25-го тура коллективы расположились на четвёртой и третьей строчках соответственно и продолжали борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Правда, если подопечные Мурада Мусаева ещё не расстались с надеждами напрямую попасть в европейский турнир, то команде Валерия Карпина оставалось бороться за возможность выступить в квалификации. Причиной тому стало поражение от «Сочи» — в том матче на поле вышли воспитанники академии жёлто-синих.

В преддверии игры «Краснодар» оставался главной загадкой чемпионата. Первенство России возобновилось ещё 24 июня, но «быки» так и не успели выйти на поле. Сначала из-за вспышки коронавируса в составе соперника было перенесено противостояние с «Динамо», а затем по той же причине была отменена игра с «Оренбургом». Таким образом, на момент проведения южного дерби пауза между матчами чёрно-зелёных растянулась более чем на 100 дней.

В связи с этим особый интерес представлял состав гостей, учитывая серьёзные кадровые потери в лице Уроша Спаича, Виктора Классона и Ари. В итоге в центре защиты оказался номинальный опорник Кайо, на месте атакующего хавбека появился Кристиан Олссон, а роль форварда была возложена на Маркуса Берга. При этом на скамейке неожиданно остался Мануэл Фернандеш, железно считавшийся игроком основы в марте.

В нынешнем сезоне «быки» являются лидерами по проценту владения мячом (57,4%) и количеству передач (524,7) в среднем за матч. Поэтому было неудивительно, что и в этот раз они взяли инициативу в свои руки. Хозяева же особо не стали сопротивляться и отошли на свою треть поля, позволив гостям спокойно проводить комбинации в непосредственной близости от ворот Сергея Песьякова. При этом направлять мячи в штрафную «быки» предпочитали низом, даже несмотря на наличие гренадера Берга. Памятуя о том, что «Ростов» лидирует в лиге по числу выигранных верховых единоборств за игру, это решение Мусаева казалось очевидным.

Сразу в глаза бросилось то, насколько серьёзную поддержку атаке чёрно-зелёных оказывали центральные полузащитники. Газинский, Вильена и Уткин регулярно оказывались если не в штрафной, то у её пределов, при этом активнее всех в наступлениях коллектива участвовал воспитанник академии «Краснодара». Поэтому неудивительно, что именно подключение Даниила привело к голу. Именно рикошетом от его ночи мяч попал в голову Олссону, а затем оказался на ноге у Берга. Опытный швед без проблем переиграл вратаря и вышел на первое место в списке бомбардиров клуба в этом сезоне. В его активе стало шесть голов. Столько же у Ари.

Тем не менее наиболее активным футболистом гостей и главным двигателем атак был Вандерсон. Если на левом фланге бок о бок действовали Олссон и Кристиан Рамирес, то правая бровка была отдана на откуп бразильцу. Именно он исполнил прострел на Уткина в эпизоде с голом, а в конце тайма мог удвоить преимущество чёрно-зелёных. Вингер в очередной раз оставил не у дел персонального опекуна в лице Евгения Чернова, но пробил бесхитростно. Не успокоился он и во второй половине, одним из самых ярких моментов которой стал его гениальный обыгрыш двух защитников у боковой линии поля.

Тот факт, что именно Вандерсон являлся краеугольным камнем в построениях «Краснодара», показала концовка встречи. На 75-й минуте бразилец покинул газон, после чего в игре наметился перелом. У гостей перестали получаться комбинации, вследствие чего они стали всё больше прижиматься к своей штрафной. Не помогли даже выходы восстановившегося после травмы Реми Кабелла, а также Магомеда Шапи-Сулейманова и Мануэла Фернандеша.

Наверняка многие ожидали, что одним из главных действующих лиц южного дерби станет Павел Мамаев. Бывший футболист «быков» и правда был крайне мотивирован, но весь запал иссяк в первом тайме, по ходу которого он выступил в роли организатора пары опасных выпадов. Во втором же он ограничился жёлтой карточкой за разговоры с арбитром и участием в атаке, которая чуть было не завершилась взятием ворот Матвея Сафонова. Вышедший на замену Александр Долгов получил передачу в полутора метрах от вратарской соперника, но пробил выше. При этом адресатом вполне мог стать 10-й номер жёлто-синих, но Алексей Ионов рассудил иначе.

Наверняка было логично ожидать, что имевший больше времени на подготовку «Краснодар» окажется заметно свежее проводившего вторую игру за пять суток «Ростова». Стоит отметить, что именно этого опасался Карпин. Однако отсутствие тонуса оказалось значительно важнее накопленной усталости. В концовке подопечные Валерия Георгиевича буквально смяли противника, чему поспособствовали ещё двое спортсменов, начинавших встречу на скамейке. Матиас Норманн хоть и был далёк от идеальной формы, но активно работал на центральной линии, а Ивелин Попов неплохо обострял и подключался к атакам.

Хозяева организовали навал, вследствие чего в компенсированное время у главного арбитра Виталия Мешкова было сразу два основания для назначения 11-метрового в ворота гостей. Сначала он вместе с помощниками был вынужден посмотреть видеоповтор эпизода, в ходе которого Сулейманов попал Чернову по лицу, а затем момент с попаданием мяча в локоть Кайо. Но если в первом случае нарушения правил выявлено не было, то во втором судья указал на точку.

Стоит отметить, что назначение пенальти получилось довольно спорным. Об умышленной игре здесь речи не шло, но в пользу решения Мешкова говорит тот факт, что рука бразильца была отставлена в сторону и увеличивала площадь тела. Тем не менее принятие итогового решения растянулось аж на семь минут. Сначала видеоассистенты и главный судья изучили момент с попаданием мяча в локоть, а затем — на предмет возможного офсайда у исполнявшего скидку Максима Осипенко. В итоге 11-метровый был исполнен лишь на 101-й минуте. К точке подошёл Попов и хладнокровно переиграл Сафонова.

Однако на этом Мешков не остановился и ещё восемь минут не отпускал команды, игравшие при 30-градусной жаре. Встреча завершилась лишь по прошествии 109 минут и не выявила победителя в южном дерби. «Краснодар» упустил важнейшую победу и потерял шанс сократить отставание от «Локомотива» до одного балла. На данный момент команды разделяют три очка, но у чёрно-зелёных есть матч в запасе.

Несмотря на успешное завершение, эта встреча продлила не самую приятную серию для футболистов «Ростова». Так, жёлто-синие в 12-й раз подряд не смогли обыграть принципиальных соперников. В последний раз они брали верх над «быками» в апреле 2014 года. Тогда матч завершился со счётом 2:0, а голами отметились арендованные у «Спартака» Жано Ананидзе и Артём Дзюба.