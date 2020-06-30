Южное и столичное дерби, погоня «Динамо» и «Уфы» за ЦСКА и сухая серия «Локомотива»: главные интриги 25-го тура РПЛ

«Краснодар» впервые после трёхмесячной паузы и двух туров бездействия проведёт официальный матч. Домашняя встреча подопечных Мурада Мусаева с «Ростовом» станет одной из ключевых в борьбе за медали РПЛ. «Локомотив» в игре с «Крыльями Советов» постарается продлить свою победную серию. А «Спартак», «Динамо» и «Уфа» в случае побед над отчётными соперниками смогут включиться в гонку за путёвками в Лигу Европы.

В каком состоянии предстанет «Краснодар»

Несмотря на то что 25-й тур чемпионата России станет уже третьим после паузы, связанной с пандемией коронавируса, «Краснодар» выйдет на поле впервые. Две предыдущие встречи подопечных Мурада Мусаева оказались сорваны из-за локальных вспышек заболевания в «Динамо» и «Оренбурге». Причём в последнем случае южане без борьбы получили три очка, так как сопернику было присуждено техническое поражение.

Более того, ещё несколько дней назад казалось, что «Краснодар» не сыграет и в третий раз, так как их очередному сопернику «Ростову» недавно приходилось посылать свой молодёжный состав на игру с «Сочи» из-за всё тех же проблем с коронавирусом. Но подопечные Валерия Карпина уже успели получить разрешение от Роспотребнадзора сыграть основой с «Арсеналом» в минувшие выходные и благодаря победе над ним продолжили борьбу за медали чемпионата России и путёвку в Лигу чемпионов.

Именно по этой причине южное дерби станет центральным матчем в туре. Ростовчане в случае победы догонят своих соперников по очкам и окажутся выше по дополнительным показателям. Соответственно, краснодарцам для удержания в тройке достаточно не проиграть.

Интриги предстоящей встрече добавляет и фигура Павла Мамаева, которого после освобождения из тюрьмы «Краснодар» отпустил в «Ростов». Полузащитник хорошо вписался в новую команду и успел забить два мяча в двух матчах, причём один из них — в ворота своего бывшего клуба ЦСКА. Теперь ему предстоит выйти на поле против ещё одной прошлой команды.

Пропустит ли «Локомотив» первый мяч при Николиче

У болельщиков «Локомотива», которые беспокоились за судьбу вверенной Марко Николичу команды, пока нет повода для тревоги. Сменивший титулованного Юрия Сёмина специалист привёл «железнодорожников» к двум сухим победам, благодаря которым Маринато Гилерме стал первым вратарём иностранного происхождения, не пропустившим в 100 матчах РПЛ.

В первый день июля «Локомотив» примет на своём поле «Крылья Советов», которые занимают последнее место в турнирной таблице. Перед 25-м туром самарцы отстают на одно очко от «Оренбурга», которому засчитано техническое поражение от «Краснодара».

«Крылья» находятся в настолько тяжёлом положении, что между турами решились на тренерскую перестановку. Миодрага Божовича сменил Андрей Талалаев, который второй раз будет пытаться спасти команду РПЛ от вылета. В сезоне-2013/14 он уже безуспешно пытался сохранить в высшем дивизионе нижегородскую «Волгу», также приняв руководство в самом конце сезона.

На этот раз в распоряжении у Талалаева будет команда, которая ещё не отстала безнадёжно от своих конкурентов и чей потенциал позволяет комфортно чувствовать себя в нижней половине турнирной таблицы. Новому главному тренеру волжан предстоит непростой дебют, но в его распоряжении есть Максим Глушенков, успевший отличиться в двух матчах после паузы. Всего же «Крылья» забили трижды в матчах с «Ахматом» и «Зенитом», что для борющегося за выживание аутсайдера вполне неплохо. К слову, «Локомотив» огорчил соперников ниже классом столько же раз.

Приблизится ли «Спартак» к ЦСКА после московского дерби

Московское дерби между ЦСКА и «Спартаком» пройдёт при меньшем ажиотаже, чем обычно. Болельщики не смогут полностью заполнить трибуны «ВЭБ Арены», не будет и горячей поддержки на гостевом секторе стадиона. Однако для обеих команд этот матч будет, пожалуй, самым важным из всех оставшихся в этом розыгрыше чемпионата России.

Армейцы возобновили сезон крайне неудачно. За разгромным поражением от «Зенита» последовала нулевая ничья с «Динамо», к которой нынешний наставник красно-синих Виктор Гончаренко оказался непричастен — он наблюдал за игрой с трибун, в то время как руководил командой его помощник Сергей Овчинников. Теперь белорусский специалист вернулся к управлению командой, но то, как игроки отреагировали на его метания, пока остаётся загадкой, ответ на которую может дать как раз матч со «Спартаком».

Несмотря на все проблемы, пока что ЦСКА держится на пятом месте турнирной таблицы и остаётся претендентом на Лигу Европы, в то время как красно-белым нужно ещё отыграть пять очков, чтобы обрести такой же статус. Чтобы добиться этого, «Спартаку» с высокой долей вероятности придётся возвращаться к игре первым номером, так как армейцы сейчас не в том положении, чтобы самим искать счастья у чужих ворот. Под руководством Доменико Тедеско команда предпочитает проявлять себя в контратаках, но то состояние, в котором пребывает ЦСКА, может запросто испортить гостям план на игру.

Обострится ли борьба за Лигу Европы за спиной у «Спартака»

Осечки «Спартака» будут ждать сразу две команды, которые претендуют на шестое место по итогам сезона и желают «Зениту» победы в Кубке России. «Динамо» и «Уфа» отстают от красно-белых всего на одно очко, а подопечные Кирилла Новикова при этом имеют игру с «Краснодаром» в запасе.

В 25-м туре динамовцы отправятся на выезд в «Сочи». За последние три дня у москвичей не появилось новых случаев заражения коронавирусом, так что команда сможет сыграть на стадионе «Фишт» основным составом. В своём первом матче после паузы бело-голубые не смогли распечатать ворота ЦСКА, и это даёт определённую надежду черноморскому клубу, который ушёл уже на пять очков от зоны вылета.

Среди претендентов на еврокубки за шесть туров до конца сезона числится и «Уфа». Вадиму Евсееву удалось выстроить в команде образцовую оборону: меньше в этом сезоне пропускал только «Зенит». Именно с нулевой ничьей с ним началась беспроигрышная серия башкирского клуба, которая уже насчитывает четыре матча.

Уфимцам повезло с соперником по 25-му туру — они будут принимать команду, которая как раз хуже всего атакует в нынешнем розыгрыше РПЛ. Не успел «Рубин» порадоваться победному возвращению после карантина, как тут же проиграл «Локомотиву» на своём поле. Хотя у команды Леонида Слуцкого есть определённый запас, который позволяет пока не думать о вылете в ФНЛ, но и улучшить своё положение за счёт «Уфы», борющейся за Лигу Европы, казанцам будет крайне сложно.

Как отработает Вилков на матче «Зенита»

В 25-м туре свой первый после перерыва матч проведёт судья Михаил Вилков. Благодаря тому что в РПЛ разрешили арбитрам работать в их родных городах, он сможет выйти на поле в Нижнем Новгороде в матче «Тамбова», чьим соперником станет безоговорочный лидер чемпионата.

В прошлый раз, когда Вилков привлекался к игре с участием петербуржцев, произошёл один из самых крупных скандалов сезона. Его работой во встрече 15-го тура остался недоволен ЦСКА, сыгравший вничью с «Зенитом». Тогда нижегородский арбитр допустил ряд ошибок, чем вызвал критику не только со стороны армейского клуба, но и президента РФС Александра Дюкова.

Теперь Вилков, которого некоторые болельщики обвиняют в особом отношении к «Зениту», снова рассудит матч с участием команды. С момента последней встречи подопечные Сергея Семака далеко оторвались от всех преследователей и продлили беспроигрышную серию до 13 матчей. Петербуржцам вполне будет под силу одержать над «Тамбовом» победу, так что в спорных эпизодах этой встречи Вилкову не нужно будет жалеть гостей — свои три очка они должны будут брать на классе, не обращая внимания на попытки тамбовчан избежать третьего поражения подряд с момента возобновления сезона.