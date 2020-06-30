«Гончаренко некого выпускать, чтобы переломить ход матча»: что думают эксперты о дерби ЦСКА и «Спартака» в 25-м туре РПЛ

В матчах между ЦСКА и «Спартаком» не бывает фаворитов. Об этом RT в преддверии очной встречи 25-го тура РПЛ заявил бывший игрок красно-синих Валерий Масалитин. При этом, по его мнению, короткая скамейка запасных у армейцев может повлиять на итоговый результат. Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Галямин уверен, что соперники сделают ставку на контратаки, а это может привести к неожиданному результату. В свою очередь, бывший наставник «Спартака-2» Виктор Булатов полагает, что история с уходом и возвращением Виктора Гончаренко серьёзно навредит его подопечным и отразится на их настрое.

«Встряска должна пойти ЦСКА на пользу»

Перемены на тренерском мостике должны положительно повлиять на психологический настрой ЦСКА в матче со «Спартаком», считает бывший игрок армейцев и воспитанник красно-белых Дмитрий Галямин. При этом он отметил, что подопечные Доменико Тедеско сейчас гораздо лучше подготовлены к дерби, чем их соперники.

— Согласны ли вы с тем, что ЦСКА будет трудно назвать фаворитом предстоящего матча со «Спартаком»?

— Да, в связи с тем, что сейчас происходит внутри армейской команды. Они невыразительно провели первые два матча после пандемии. На данный момент «Спартак» выглядит более интересно. Он физически лучше готов, чем ЦСКА, это уж точно. К тому же красно-синие испытывают серьёзные проблемы с составом.

— У ЦСКА короткая скамейка запасных, едва набирается пятеро игроков на замену. Вдобавок дисквалифицирован Яка Бийол. Какой футбол в связи с этим можно ожидать от армейцев?

— У них всегда был такой принцип формирования состава — короткая скамейка из 12—14 сильных футболистов топового уровня и пяти-шести молодых. Другой вопрос, что сейчас нет этих 12—14 сильных игроков — за редким исключением. Все остальные — это молодёжь, которой ещё нужно набираться опыта и мастерства. Не от хорошей жизни команда дошла до такой ситуации, но в целом я катастрофы не вижу. Может, будет тяжело в данной игре, будет тяжело до конца сезона, но ЦСКА — самая молодая команда в РПЛ, так что будущее за ней.

— Если красно-синие будут играть вторым номером, то удастся ли «Спартаку» вскрыть оборону армейцев? В прошлой игре с «Уфой» у него это не получилось...

— «Спартак» сам при нынешнем тренере любит играть вторым номером и бегать в контратаку. Думаю, что и ЦСКА таким образом выстроит игру, так что посмотрим, чья возьмёт. «Спартак» играет в нетипичной для себя манере, его футбол многие годы строился на доминировании и владении мячом. При Доменико Тедеско команда лучше контратакует. Тактически матч будет очень интересным.

— Как на состоянии ЦСКА скажется возвращение Виктора Гончаренко?

— По уровню готовности не скажется никак, по мастерству тоже за три дня ничего не изменится. Скорее всего, это как-то встряхнёт команду — и тогда чисто психологически должно положительно сказаться.

— В первом круге «Спартак» не был фаворитом, но сумел одержать победу. Сейчас армейцы смогут ответить тем же?

— Думаю, что у команд равные шансы на успех. Если последние годы ЦСКА всегда причисляли к фаворитам, то сейчас этого делать нельзя. Думаю, что встряска, которую устроит главный тренер, должна пойти на пользу. Но «Спартак» просто лучше готов. Посмотрим, что окажется важнее.

«Обе стороны не будут играть от обороны и пойдут в атаку»

Для экс-игрока ЦСКА и «Спартака» Валерия Масалитина остаётся загадкой, как армейцы отреагируют на возвращение Виктора Гончаренко в команду и к какому результату в дерби это приведёт. При этом он уверен, что в таких статусных матчах фаворита быть не может, а всё может решить правильный настрой на игру.

— Судя по последним двум турам, «Спартак» выглядит гораздо предпочтительнее ЦСКА. Согласны с этим?

— В дерби никогда не бывает фаворита. Да, на бумаге перед игрой «Спартак» может быть фаворитом, но в этом матче любой эпизод может всё перевернуть с ног на голову. Один незабитый или нелогичный мяч — команды раскроются, и игра сложится по-другому. Вообще всё решает морально-волевой настрой. Никто не хочет проигрывать в дерби.

— То есть возможно повторение сценария матча первого круга, когда армейцы были фаворитами, но проиграли?

— Да, «Спартак» в тот момент тоже лихорадило, а ЦСКА был сбалансирован. Сейчас всё поменялось. Сравнения возможны, но главное, что будет в самой игре. Интересно, как скажется возвращение Гончаренко, на что способны нынешние армейцы, как они могут перестроиться. Буду смотреть матч с интересом.

— Уход и возвращение Гончаренко могут негативно сказаться на результате дерби?

— У ЦСКА не складывалась игра с «Зенитом», и из-за этого начались разборки, тренер писал заявление об уходе, к встрече с «Динамо» команду готовил Сергей Овчинников и даже добился более или менее положительного результата, а потом Гончаренко возвращается. Вообще непонятно, как к нему теперь относиться, по-старому или по-новому. Мне хочется посмотреть, как ребята на это отреагируют. Ведь из стана ЦСКА ни Гинер не выступал, ни сам Гончаренко, игроки его не поддержали как-то. Болельщики переживают и находятся в недоумении, что это было? Почему человек поехал в другое государство и после этого приступает к тренировкам? Гончаренко не уходил на карантин — а вдруг он что-то подхватил и заразил команду? Сейчас ситуация в стане армейцев вызывает больше вопросов, чем ответов.

— У ЦСКА очень мало игроков в обойме, к тому же не сыграет Яка Бийол. Для «Спартака» это хорошая новость?

— Ну конечно. Возьмём, к примеру, «Зенит». У него поставлена хорошая игра и к тому же есть скамейка запасных с квалифицированными футболистами, которые могут выйти и переломить ход игры. По крайней мере, они не ослабят состав. В других командах имеется явный пробел, в то время как в Германии и Англии после пяти замен игра никак не меняется. Для ЦСКА нехватка игроков может выйти на первый план, потому что у армейцев некого выпускать, чтобы переломить ход игры.

— Получится ли у «Спартака» сыграть первым номером, если ЦСКА сам отдаст инициативу?

— Красно-синие ведь тоже не привыкли ставить автобус. Они не могут играть на контратаках, судя по тому, что я видел. Армейцы привыкли играть позиционно, но, к сожалению, оборону не взламывают. Да, они владеют мячом, ведут перепасовку, но впереди активных действий не наблюдается. Тедеско тоже привык играть на контратаках, что очень хорошо получается. Такая игра приносит результаты. Обе стороны не будут играть от обороны и пойдут в атаку. Обычно в дерби осторожничают до первого мяча, а потом раскрываются и показывают острый атакующий футбол. Чем быстрее кто-то забьёт, тем лучше будет болельщикам.

«ЦСКА сверхмотивирован после неудачного возобновления сезона»

Экс-игрок «Спартака» Виктор Булатов отдаёт предпочтение своей бывшей команде в дерби. Но при этом он отметил, что контратаки ЦСКА могут стать проблемой для красно-белых, у которых в арсенале не так много возможностей вести игру в позиционном нападении.

— Может ли «Спартак» считаться фаворитом в матче с ЦСКА, если судить о состоянии команд по первым двум турам?

— Шансов на победу у «Спартака» больше, конечно. В первую очередь потому, что у него просто лучше игроки, их средний уровень повыше, чем у армейцев. Это будет одним из решающих факторов. Но победа «Спартаку» в любом случае не гарантирована. ЦСКА будет биться, он сверхмотивирован после неудачного возобновления сезона. Но предпочтение отдаю «Спартаку» из-за его индивидуального мастерства.

— Что тогда должны сделать хозяева дерби, чтобы обыграть красно-белых?

— У ЦСКА будет единственный шанс победить, если он будет играть от обороны. Контратаки армейцев могут стать проблемой для «Спартака». На мой взгляд, это явная тактика для красно-синих.

— Можно ли ожидать от «Спартака» игры первым номером? Станет ли для него это дополнительным подспорьем?

— Подопечные Тедеско не сильны в позиционной игре. Единственное, что они могут — это забросы на фактурного Александра Соболева и игра головой, скидки и подборы. Армейцы могут этому противостоять, так как сам «Спартак» в такой игре не силён.

— Как на армейцах скажется уход и последующее возвращение Гончаренко?

— Тренерская чехарда не приносила пользу ещё ни одной команде. В любом случае это будет либо плохо, либо очень плохо. Плохо — если у коллектива осталось более или менее хорошее отношение к Гончаренко, очень плохо — если уже нет контакта с командой. Это стрессовый момент для клуба.