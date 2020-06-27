Смена обстановки: почему предполагаемый уход Чалова из ЦСКА может пойти на пользу и футболисту, и клубу

К Фёдору Чалову проявляют интерес три клуба немецкой Бундеслиги. По информации немецких СМИ, возможность приобретения нападающего ЦСКА рассматривают леверкузенский «Байер», «Хоффенхайм» и «Вольфсбург». При этом трансфер игрока оценивается в €10 млн. Почему возможный уход лучшего бомбардира РПЛ прошедшего сезона может быть выгоден как самому футболисту, так и его клубу — в материале RT.

В Европе продолжают рассматривать возможный переезд Фёдора Чалова в один из сильнейших футбольных чемпионатов Старого Света. На этот раз об интересе к нему сообщили из Германии, где видеть форварда в своём составе хотят «Байер», «Хоффенхайм» и «Вольфсбург». Вопросы вызывает разве что сумма компенсации может составить €10 млн, что на €4,5 млн ниже его рыночной стоимости, заявленной порталом Transfermarkt.

На первый взгляд отъезд Чалова в Европу пока кажется маловероятным. Об этом заявил и Шандор Варга, представитель агентства Base Soccer, ведущего дела игрока. Он порекомендовал поменьше обращать внимания на слухи и сказал, что в настоящее время в Европе все сосредоточены на том, чтобы спокойно доиграть нынешний сезон и начать следующий. Но год назад многие не верили, что «Кристал Пэлас» действительно хотел пригласить Фёдора. Поэтому слухи об интересе из Германии также достойны внимания, особенно с учётом того, трансфер россиянина может быть выгоден как ему самому, так и его армейцам.

Нынешний сезон нельзя назвать успешным в карьере молодого спортсмена. После чемпионата-2018/19 и завоевания титула лучшего бомбардира РПЛ от Чалова ждали покорения новых высот и попадания в состав сборной России на чемпионат Европы 2020 года. Но вместо этого девятый номер красно-синих заметно сдал. Если верить WhoScored, снизились все важнейшие показатели, включая количество успешных обводок (0,3 вместо 0,4), ключевых передач (1,3 вместо 1,8) и ударов по воротам за игру (2,8 вместо 3,3). За семь туров до конца в активе Фёдора значится всего семь очков (5 + 2) по системе «гол + пас». Для сравнения, прошлое первенство он завершил с 22 баллами (15 + 7).

Чалов также серьёзно просел по соотношению ожидаемых голов (xG) и реальных взятий ворот. В прошедшем сезоне РПЛ его показатель xG составил 15,04. На основании этого можно было сделать вывод, что форвард ЦСКА был очень хорош в плане реализации, но сейчас всё обстоит гораздо хуже. Так, число ожидаемых забитых мячей снизилось до 10,41, а самих взятий ворот пока насчитывается более чем вдвое меньше.

Спад в игре Чалова был заметен ещё в конце лета — начале осени 2019 года. В первых десяти турах чемпионата России он записал на свой счёт всего четыре гола и две результативные передачи, но в будущем показатели лишь ухудшались. Некоторые связывали это с потерей мотивации после прошлогоднего триумфа, другие — с усталостью ввиду отсутствия качественного сменщика. Трудности с бюджетом не позволили ЦСКА усилить атакующую линию в межсезонье, ввиду чего Фёдор был вынужден играть практически без замен. Как отвечал сам Виктор Гончаренко, самому нападающему было бы очень полезно посмотреть за игрой со скамейки, но он не мог предоставить ему такую возможность. Кроме того, причина могла быть и в отсутствии конкуренции.

Примечательно, что уже тогда некоторые связали неудачи Чалова с его неудавшимся трансфером в «Кристал Пэлас». Сообщалось, что клуб АПЛ действительно хотел заполучить спортсмена и ради этого был готов расстаться с €25 млн. Но Евгений Гинер посчитал неправильным отпускать молодого и не до конца окрепшего игрока в клуб средней руки, пусть и из Англии, вследствие чего Фёдор остался в России.

Впоследствии многие стали задумываться о том, что снижение результативности Чалова напрямую связано с не сложившимся переездом на Туманный Альбион. Потеря мотивации объяснялась разочарованием ввиду отказа руководства отпустить его в «Кристал Пэлас», а также вскружившими голову успехами в Лиге чемпионов. Там нападающий ЦСКА стал автором одного из голов в ворота мадридского «Реала» на «Сантьяго Бернабеу». Полагали, что он мог почувствовать себя готовым к новым вызовам, а борьба за попадание в еврокубки в РПЛ уже не интересовала его так сильно. Так, известный агент Алексей Сафонов соглашался, что в случае с Фёдором могут иметь место психологические проблемы, а бывший представитель атлета Виктор Панченко отмечал, что тот стал меньше думать о футболе и снизил требования к себе.

Не исключено, что вновь начать прогрессировать поможет смена обстановки, например, переезд в Бундеслигу. Шанс попробовать себя в одном из сильнейших чемпионатов Европы может дать Чалову новую мотивацию и заставит его работать над собой с удвоенной энергией. В последние десять лет первенство Германии обрело статус одной из главных кузниц талантов, где молодым футболистам оказывают большое доверием. Для россиянина это может стать серьёзным подспорьем и помочь ему выйти на новый уровень.

Безусловно, Чалову будет не просто пробиться в основу любого из вышеназванных коллективов, но уходы лидеров нападения могут помочь ему оказаться в основе. Так, ещё зимой сообщалось о том, что Исхак Бельфодил всерьёз задумался об отъезде из «Хоффенхайма», а его партнёр по команде Андрей Крамарич также не исключил подобного развития событий. При этом форварда «Вольфсбурга» Ваута Вегхорста уже вовсю сватают в «Ньюкасл». Несомненно, от конкуренции Фёдору не уйти, но рассчитывать на что-то иное в Бундеслиге просто не приходится. В конце концов, в том же «Кристал Пэлас» ему пришлось бы биться за место в основе с Кристианом Бентеке и Джорданом Айю.

Камнем преткновения в вопросе трансфера может стать сумма компенсации. Если год назад Гинер отказался продавать Чалова в Англию за €25 млн, то почему он решится отпустить его в Германию за €10 млн? Даже с учётом не самого удачного выступления в нынешнем чемпионате Фёдор продолжает считаться одним из самых талантливых молодых форвардов мира. Так, он входит в топ-30 самых дорогостоящих нападающих моложе 23 лет, опережая игрока «Боруссии» из Мёнхенгладбаха и сборной Швейцарии Бриля Эмболо, а также наколотившего 26 мячей в 42 матчах за «Зальцбург» Патсона Даку. Это говорит о том, что в россиянина ценят не только на родине, но и в Европе.

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Несомненно, продавать Чалова за сумму ниже рыночной будет серьёзным упущением, которое вряд ли позволит себе дальновидный менеджмент ЦСКА. Тем не менее, поспешно отказываться от предложений также не стоит. Армейский клуб наверняка может попробовать выторговать лишние €5 — 7 млн, что сделает трансфер заметно более выгодным. Спортсмен получит возможность попробовать себя в новых условиях, а клуб — средства на укрепление состава.

Не секрет, что ЦСКА уже долгое время испытывает серьёзные проблемы с финансами, ввиду чего не может позволить себе проводить масштабные дозаявочные кампании. Летом 2019 красно-синие бросили все силы на оформление полноценного трансфера Николы Влашича, что практически лишило их возможности усилить другие проблемные позиции. Особо это сказало на игре в обороне, куда были приобретены лишь Игорь Дивеев (€1,5 млн) и Седрик Гогуа (€400 тыс.). Также в аренду был взят Звонимир Шарлия, но в коллективе не прижился. Зимой был приобретён нападающий брестского «Динамо» Илья Шкурин, но назвать его полноценным усилением пока не получается. На данный момент белорусский форвард провёл на поле лишь 51 минуту и не отметился результативными действиями.

Вторая часть сезона РПЛ показала, что армейцы испытывают серьёзные кадровые проблемы, а решить их можно лишь с помощью приобретений. С учётом того, что из-за пандемии коронавируса трансферные стоимости игроков могут заметно снизиться, продажа Чалова может дать ЦСКА возможность купить пару-тройку качественных исполнителей и заметно удлинить скамейку запасных. Селекционная служба армейцев уже долгое время считается одной из лучших в стране и вполне способна с умом использовать вырученные средства.