Гусев рассказал, как пандемия коронавируса повлияет на Чалова

Короткая ссылка
Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Ролан Гусев предположил, как пауза из-за пандемии коронавируса повлияет на форварда армейцев Фёдора Чалова.
Гусев рассказал, как пандемия коронавируса повлияет на Чалова
  • globallookpress.com

«Она вообще многим поможет переосмыслить свою игру, в том числе Чалову. Но, обсуждая отсутствие голов, многие почему-то ругают именно Фёдора, хотя дело не только в нём. Команде порой просто не хватает агрессии, а где-то везения. Но летом картина может поменяться, возможно, март — не лучший для ЦСКА месяц. А то, что ребята умеют играть в футбол, они демонстрировали не раз», — заявил трёхкратный чемпион России в интервью RT.

Ранее Гусев выразил сожаление из-за проведения оставшихся матчей РПЛ без зрителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить