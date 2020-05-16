Гусев рассказал, как пандемия коронавируса повлияет на Чалова

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Ролан Гусев предположил, как пауза из-за пандемии коронавируса повлияет на форварда армейцев Фёдора Чалова.

«Она вообще многим поможет переосмыслить свою игру, в том числе Чалову. Но, обсуждая отсутствие голов, многие почему-то ругают именно Фёдора, хотя дело не только в нём. Команде порой просто не хватает агрессии, а где-то везения. Но летом картина может поменяться, возможно, март — не лучший для ЦСКА месяц. А то, что ребята умеют играть в футбол, они демонстрировали не раз», — заявил трёхкратный чемпион России в интервью RT.

Ранее Гусев выразил сожаление из-за проведения оставшихся матчей РПЛ без зрителей.