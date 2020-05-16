Гусев выразил сожаление из-за проведения оставшихся матчей РПЛ без зрителей

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Ролан Гусев прокомментировал решение провести оставшиеся матчи РПЛ при пустых трибунах.

«Все находятся в равных условиях. Хорошо, что чемпионат возобновится, но жаль, что все матчи пройдут при пустых трибунах. По ЦСКА с его армией поклонников нанесён серьёзный удар. Но думаю, армейцы в состоянии всё же пробиться в Лигу чемпионов. Уверен, подопечные Виктора Гончаренко навяжут борьбу «Локомотиву» с «Краснодаром». Я верю в этих игроков и верю в этого тренера», — заявил Гусев в интервью RT.

Ранее Александр Кержаков выступил против возобновления сезона РПЛ.