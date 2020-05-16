Кержаков выступил против возобновления сезона РПЛ

Лучший бомбадир в истории «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кержаков высказался против возобновления сезона РПЛ.

«Всем придётся очень непросто. Я не медик и не могу судить о состоянии футболистов, но очевидно, что у них был длительный простой. И дело даже не в отсутствии физических нагрузок, а в отсутствии специфической игровой практики. Есть опасения, что длительная пауза приведёт к серьёзным травмам. На мой взгляд, текущий сезон лучше было завершить и спокойно готовиться к следующему», — заявил Кержаков в интервью RT.

Ранее в «Торпедо» выразили разочарование решением РФС завершить чемпионат ФНЛ.