Кержаков выступил против возобновления сезона РПЛ

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Лучший бомбадир в истории «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кержаков высказался против возобновления сезона РПЛ.
Кержаков выступил против возобновления сезона РПЛ
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«Всем придётся очень непросто. Я не медик и не могу судить о состоянии футболистов, но очевидно, что у них был длительный простой. И дело даже не в отсутствии физических нагрузок, а в отсутствии специфической игровой практики. Есть опасения, что длительная пауза приведёт к серьёзным травмам. На мой взгляд, текущий сезон лучше было завершить и спокойно готовиться к следующему», — заявил Кержаков в интервью RT.

Ранее в «Торпедо» выразили разочарование решением РФС завершить чемпионат ФНЛ.

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