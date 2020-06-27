СМИ: Футболистом ЦСКА Чаловым интересуются три клуба Бундеслиги

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов попал в сферу интересов клубов немецкой футбольной Бундеслиги.

Как сообщает издание Fussball Transfers, 22-летним игроком интересуются «Хоффенхайм», «Байер» и «Вольфсбург».

Отмечается, что ЦСКА готов продать Чалова за €10 млн. Также армейцы получат бонусы в случае успешного выступления форварда.

Такая цена связана с кризисом из-за пандемии коронавирусной инфекции и не очень высокой результативностью россиянина в этом сезоне.

В нынешнем сезоне Чалов сыграл 32 матча, забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.

Ранее агент экс-игрока ЦСКА Витиньо прокомментировал возможное возвращение футболиста в Россию.