Интерес к Дзюбе и Кузяеву в Европе и велопрогулка легионеров «Спартака»: что обсуждают за два дня до рестарта РПЛ

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Борислав Головин
Нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой вновь заинтересовался английский «Тоттенхэм», сообщают СМИ. Другой футболист петербуржцев, Далер Кузяев, может продолжить карьеру во французском «Марселе». Болельщикам «Ростова» разрешат проход на выездной матч с «Сочи» в случае наличия отрицательных тестов на коронавирус. Трое легионеров «Спартака» вернулись в Россию из Финляндии на велосипедах. RT рассказывает, что обсуждают в РПЛ за три дня до возобновления сезона.
Что обсуждают за два дня до рестарта РПЛ
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

Разгром «Спартака» в закрытом дерби и первая победа Николича

Болельщики «Ростова» смогут попасть на гостевой матч 23-го тура РПЛ с «Сочи», который состоится 19 июня, если предъявят свежие результаты анализов, «подтверждающие отсутствие у них COVID-19». Об этом сообщил клуб из Ростова-на-Дону на своём официальном сайте. При этом организованный выезд фанатов в Сочи осуществляться не будет.

Изначально планировалось, что «Сочи» и «Ростов» сыграют при пустых трибунах, но на прошлой неделе власти Краснодарского края дали разрешение заполнять стадионы во время спортивных событий до 10% от их вместимости.

Между тем Российский футбольный союз (РФС) принял решение по домашним стадионам «Тамбова» и «Оренбурга». Первому клубу разрешили проводить матчи на одной из арен, принимавших игры чемпионата мира — 2018, а второму — на стадионе «Газовик», который соответствует лишь второй категории.

До паузы из-за пандемии коронавируса «Тамбов» в основном принимал соперников по Премьер-лиге в Саранске на «Мордовия Арене», но возобновить сезон может уже в Нижнем Новгороде. Также сообщалось, что новичок РПЛ готов поменяться местами с местной командой, выступающей в ФНЛ. 

Между тем до сих пор неясно, в какой лиге начнут сезон «Химки». Добившийся повышения в классе клуб проводил поиски инвесторов, а власти региона отмечали, что не готовы к тратам на уровне элитного дивизиона. Тем не менее руководство химчан ещё на прошлой неделе заявляло о желании пройти лицензирование для участия в РПЛ. Однако во вторник клуб подал документы на лицензирование только в ФНЛ.

Остальные команды РПЛ продолжают готовиться к сезону и проводить товарищеские матчи. Так, «Динамо» 14 июня встретилось с принципиальным соперником «Спартаком» и добилось крупной победы — 4:1. В составе бело-голубых дубль оформил Клинтон Н’Жье. Также отличились бывший капитан красно-белых Серегей Паршивлюк и Кирилл Панченко. Единственный мяч «Спартака» записал на свой счёт Джордан Ларссон. 

Встреча носила закрытый характер, о её результате и авторах голов сообщил только главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков в своём аккаунте в Instagram. 

Другая столичная команда, «Локомотив», добилась первой победы под руководством Марко Николича. Железнодорожники с минимальным счётом обыграли «Тамбов». Единственный мяч забил 21-летний полузащитник Дмитрий Рыбчинский.  

В преддверии встречи первую индивидуальную тренировку после выздоровления от коронавируса провёл вратарь красно-зелёных Антон Коченков. А вот братья Антон и Алексей Миранчук, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов и Соломон Кверквелия участия в матче не приняли. Тренерский штаб решил поберечь этих игроков перед возобновлением сезона. 

Помимо футболистов активную подготовку к рестарту РПЛ начали судьи. С 16 по 18 июня они проведут учебно-тренировочный сбор на базе в подмосковном Кратове. Всего в нём примут участие 24 арбитра. Перед началом занятий все они прошли тестирование на коронавирус. 

Должность для Аршавина и заинтересованность «Зенита» в сыне Симеоне 

Что касается трансферных слухов, то в начале недели появилась информация о переходе в европейские клубы сразу нескольких игроков «Зенита». В последние месяцы не утихают разговоры о возможном переезде в Италию нападающего сине-бело-голубых Сердара Азмуна. Однако испанский журналист Франсеск Агилар в своём Twitter написал, что иранец может отправиться в «Арсенал». Якобы футболиста «канонирам» порекомендовал Андрей Аршавин.   

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К слову, сам Аршавин, по словам известного журналиста и инсайдера Нобеля Арустамяна, с 1 августа может занять должность в структуре «Зенита». Сообщается, что спортивный директор клуба Хавьер Рибалта предложил сделать Аршавина своим заместителем, чтобы позже, когда бывший капитан сборной России наберётся опыта, «передать ему дела».

Тем временем в Англии сообщили, что «Тоттенхэм» продолжает следить за Артёмом Дзюбой. Контракт с «Зенитом» у нападающего истекает в конце июня, и о его продлении пока ничего не известно. Лондонцы же помимо россиянина рассматривают кандидатуру защитника Томаса Меньё, соглашение которого с ПСЖ также подходит к концу.  

В Европу может уехать и другой российский футболист «Зенита», у которого летом истекает контракт с клубом, — Далер Кузяев. Крупнейшее спортивное издание Франции L’equipe написало об интересе к 27-летнему полузащитнику со стороны «Марселя». Отмечается, что в футболисте лично заинтересован главный тренер данного коллектива Андре-Виллаш Боаш, который в 2014—2016 годах возглавлял «Зенит».

По данным издания, на Кузяева также претендуют испанская «Валенсия» и немецкий «Хоффенхайм». Причём именно с последним клубом «переговоры продвигаются быстрее».

А вот о возможном усилении для «Зенита» пишут не так много. Исключением стала новость итальянского издания Centotrentuno о заинтересованности российского клуба в нападающем «Фиорентины» Джованни Симеоне, который в настоящий момент на правах аренды выступает за «Кальяри». В текущем сезоне Серии А сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.

Интервью Тедеско и успешный экзамен Мусаева 

Применительно к остальным российским клубам трансферных слухов за последние дни практически не возникало. Исключением стало заявление агента Вагнера Лава о будущем своего клиента.

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«Все думают, что он вернётся в Россию, но он может выбрать и другой вариант», — приводит слова Эвандро Феррейры Globo Esporte.

Другой бывший нападающий ЦСКА, Сейду Думбия, тоже может вернуться в Россию. Об этом заявил его представитель Адриан Дюран. По его словам, у ивуарийца, который на данный момент является свободным агентом, есть несколько предложений, в том числе от отечественных клубов.

Для «Краснодара» же важнейшим «трансфером» стало разрешение Мураду Мусаеву официально исполнять обязанности главного тренера команды. 15 июня он сделал всё необходимое для этого — успешно сдал вступительный экзамен для обучения на лицензию Pro и был зачислен в академию тренерского мастерства.

Также «Краснодар» продлил контракты с вратарём Станиславом Крицюком и нападающим Маркусом Бергом. Соглашение со шведом пролонгировано на год, а с россиянином — лишь до конца июля. По информации отечественных СМИ, не проходящий в основу южан голкипер покинет клуб по окончании сезона.

Между тем «Спартак» вернул из аренды в «Торпедо» нападающего Александра Руденко, а также поспособствовал возвращению в страну трёх легионеров, выступающих за фарм-клуб: немецкого защитника Малькольма Баду, итальянского вратаря Андреа Романьоли и грузинского нападающего Николоза Кутателадзе.

По информации СМИ, чтобы попасть в Россию, они вынуждены были пересечь границу с Финляндией на велосипедах, поскольку у них не было возможности сделать это на автомобиле или любом другом транспорте.

В официальном аккаунте посольства России в Финляндии во вторник было опубликовано благодарственное письмо от «Спартака» за подписью генерального директора клуба Томаса Цорна.

Наконец, наставник команды Доменико Тедеско в преддверии возобновления сезона дал большое интервью одному из российских изданий. В частности, в нём он объяснил разгром в товарищеском матче с «Динамо» большим количеством экспериментов.

Также специалист рассказал, что полузащитника Аяза Гулиева, который был переведён в фарм-клуб после конфликта с тренерским штабом, «в команде не будет», и признался, что выступал за продление контракта с Лоренсо Мельгарехо. Тренер сообщил и новом соглашении для себя.

«Для меня давление СМИ не имеет значения. Изначально «Спартак» предлагал мне контракт на три года, но я сам попросил сократить срок вдвое — я приехал в страну, языка которой не знаю, с футболистами «Спартака» я никогда не работал, не был знаком с гендиректором клуба. Это непросто. За полтора года клуб должен будет узнать меня. А если «Спартак» захочет продлить соглашение, то мы спокойно всё обсудим», — приводит слова Тедеско «Чемпионат».

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