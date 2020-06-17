Интерес к Дзюбе и Кузяеву в Европе и велопрогулка легионеров «Спартака»: что обсуждают за два дня до рестарта РПЛ

Нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой вновь заинтересовался английский «Тоттенхэм», сообщают СМИ. Другой футболист петербуржцев, Далер Кузяев, может продолжить карьеру во французском «Марселе». Болельщикам «Ростова» разрешат проход на выездной матч с «Сочи» в случае наличия отрицательных тестов на коронавирус. Трое легионеров «Спартака» вернулись в Россию из Финляндии на велосипедах. RT рассказывает, что обсуждают в РПЛ за три дня до возобновления сезона.

Разгром «Спартака» в закрытом дерби и первая победа Николича

Болельщики «Ростова» смогут попасть на гостевой матч 23-го тура РПЛ с «Сочи», который состоится 19 июня, если предъявят свежие результаты анализов, «подтверждающие отсутствие у них COVID-19». Об этом сообщил клуб из Ростова-на-Дону на своём официальном сайте. При этом организованный выезд фанатов в Сочи осуществляться не будет.

Изначально планировалось, что «Сочи» и «Ростов» сыграют при пустых трибунах, но на прошлой неделе власти Краснодарского края дали разрешение заполнять стадионы во время спортивных событий до 10% от их вместимости.

Между тем Российский футбольный союз (РФС) принял решение по домашним стадионам «Тамбова» и «Оренбурга». Первому клубу разрешили проводить матчи на одной из арен, принимавших игры чемпионата мира — 2018, а второму — на стадионе «Газовик», который соответствует лишь второй категории.

До паузы из-за пандемии коронавируса «Тамбов» в основном принимал соперников по Премьер-лиге в Саранске на «Мордовия Арене», но возобновить сезон может уже в Нижнем Новгороде. Также сообщалось, что новичок РПЛ готов поменяться местами с местной командой, выступающей в ФНЛ.

Между тем до сих пор неясно, в какой лиге начнут сезон «Химки». Добившийся повышения в классе клуб проводил поиски инвесторов, а власти региона отмечали, что не готовы к тратам на уровне элитного дивизиона. Тем не менее руководство химчан ещё на прошлой неделе заявляло о желании пройти лицензирование для участия в РПЛ. Однако во вторник клуб подал документы на лицензирование только в ФНЛ.

Остальные команды РПЛ продолжают готовиться к сезону и проводить товарищеские матчи. Так, «Динамо» 14 июня встретилось с принципиальным соперником «Спартаком» и добилось крупной победы — 4:1. В составе бело-голубых дубль оформил Клинтон Н’Жье. Также отличились бывший капитан красно-белых Серегей Паршивлюк и Кирилл Панченко. Единственный мяч «Спартака» записал на свой счёт Джордан Ларссон.

Встреча носила закрытый характер, о её результате и авторах голов сообщил только главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков в своём аккаунте в Instagram.

Другая столичная команда, «Локомотив», добилась первой победы под руководством Марко Николича. Железнодорожники с минимальным счётом обыграли «Тамбов». Единственный мяч забил 21-летний полузащитник Дмитрий Рыбчинский.

В преддверии встречи первую индивидуальную тренировку после выздоровления от коронавируса провёл вратарь красно-зелёных Антон Коченков. А вот братья Антон и Алексей Миранчук, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов и Соломон Кверквелия участия в матче не приняли. Тренерский штаб решил поберечь этих игроков перед возобновлением сезона.

Помимо футболистов активную подготовку к рестарту РПЛ начали судьи. С 16 по 18 июня они проведут учебно-тренировочный сбор на базе в подмосковном Кратове. Всего в нём примут участие 24 арбитра. Перед началом занятий все они прошли тестирование на коронавирус.

Должность для Аршавина и заинтересованность «Зенита» в сыне Симеоне

Что касается трансферных слухов, то в начале недели появилась информация о переходе в европейские клубы сразу нескольких игроков «Зенита». В последние месяцы не утихают разговоры о возможном переезде в Италию нападающего сине-бело-голубых Сердара Азмуна. Однако испанский журналист Франсеск Агилар в своём Twitter написал, что иранец может отправиться в «Арсенал». Якобы футболиста «канонирам» порекомендовал Андрей Аршавин.

К слову, сам Аршавин, по словам известного журналиста и инсайдера Нобеля Арустамяна, с 1 августа может занять должность в структуре «Зенита». Сообщается, что спортивный директор клуба Хавьер Рибалта предложил сделать Аршавина своим заместителем, чтобы позже, когда бывший капитан сборной России наберётся опыта, «передать ему дела».

Тем временем в Англии сообщили, что «Тоттенхэм» продолжает следить за Артёмом Дзюбой. Контракт с «Зенитом» у нападающего истекает в конце июня, и о его продлении пока ничего не известно. Лондонцы же помимо россиянина рассматривают кандидатуру защитника Томаса Меньё, соглашение которого с ПСЖ также подходит к концу.

В Европу может уехать и другой российский футболист «Зенита», у которого летом истекает контракт с клубом, — Далер Кузяев. Крупнейшее спортивное издание Франции L’equipe написало об интересе к 27-летнему полузащитнику со стороны «Марселя». Отмечается, что в футболисте лично заинтересован главный тренер данного коллектива Андре-Виллаш Боаш, который в 2014—2016 годах возглавлял «Зенит».

По данным издания, на Кузяева также претендуют испанская «Валенсия» и немецкий «Хоффенхайм». Причём именно с последним клубом «переговоры продвигаются быстрее».

А вот о возможном усилении для «Зенита» пишут не так много. Исключением стала новость итальянского издания Centotrentuno о заинтересованности российского клуба в нападающем «Фиорентины» Джованни Симеоне, который в настоящий момент на правах аренды выступает за «Кальяри». В текущем сезоне Серии А сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.

Интервью Тедеско и успешный экзамен Мусаева

Применительно к остальным российским клубам трансферных слухов за последние дни практически не возникало. Исключением стало заявление агента Вагнера Лава о будущем своего клиента.

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«Все думают, что он вернётся в Россию, но он может выбрать и другой вариант», — приводит слова Эвандро Феррейры Globo Esporte.

Другой бывший нападающий ЦСКА, Сейду Думбия, тоже может вернуться в Россию. Об этом заявил его представитель Адриан Дюран. По его словам, у ивуарийца, который на данный момент является свободным агентом, есть несколько предложений, в том числе от отечественных клубов.

Для «Краснодара» же важнейшим «трансфером» стало разрешение Мураду Мусаеву официально исполнять обязанности главного тренера команды. 15 июня он сделал всё необходимое для этого — успешно сдал вступительный экзамен для обучения на лицензию Pro и был зачислен в академию тренерского мастерства.

Также «Краснодар» продлил контракты с вратарём Станиславом Крицюком и нападающим Маркусом Бергом. Соглашение со шведом пролонгировано на год, а с россиянином — лишь до конца июля. По информации отечественных СМИ, не проходящий в основу южан голкипер покинет клуб по окончании сезона.

Между тем «Спартак» вернул из аренды в «Торпедо» нападающего Александра Руденко, а также поспособствовал возвращению в страну трёх легионеров, выступающих за фарм-клуб: немецкого защитника Малькольма Баду, итальянского вратаря Андреа Романьоли и грузинского нападающего Николоза Кутателадзе.

По информации СМИ, чтобы попасть в Россию, они вынуждены были пересечь границу с Финляндией на велосипедах, поскольку у них не было возможности сделать это на автомобиле или любом другом транспорте.

В официальном аккаунте посольства России в Финляндии во вторник было опубликовано благодарственное письмо от «Спартака» за подписью генерального директора клуба Томаса Цорна.

Наконец, наставник команды Доменико Тедеско в преддверии возобновления сезона дал большое интервью одному из российских изданий. В частности, в нём он объяснил разгром в товарищеском матче с «Динамо» большим количеством экспериментов.

Также специалист рассказал, что полузащитника Аяза Гулиева, который был переведён в фарм-клуб после конфликта с тренерским штабом, «в команде не будет», и признался, что выступал за продление контракта с Лоренсо Мельгарехо. Тренер сообщил и новом соглашении для себя.

«Для меня давление СМИ не имеет значения. Изначально «Спартак» предлагал мне контракт на три года, но я сам попросил сократить срок вдвое — я приехал в страну, языка которой не знаю, с футболистами «Спартака» я никогда не работал, не был знаком с гендиректором клуба. Это непросто. За полтора года клуб должен будет узнать меня. А если «Спартак» захочет продлить соглашение, то мы спокойно всё обсудим», — приводит слова Тедеско «Чемпионат».