Болельщики «Ростова» смогут посетить гостевой матч РПЛ с «Сочи»
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба «Ростова», на игру смогут попасть приехавшие на отдых в Сочи по путёвке — те, кто находятся в городе более 14 дней и прошли обсервацию. Также это право получают болельщики с наличием договора аренды или свидетельства о праве собственности либо имеющие регистрацию, подтверждающую их приём в Сочи, и прошедшие самоизоляцию.
Матч состоится в Сочи 19 июня и начнётся в 20:00 мск.
Ранее «Урал» объявил, что матчи команды будут проходить с болельщиками на трибунах.