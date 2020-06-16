Болельщики «Ростова» смогут посетить гостевой матч РПЛ с «Сочи»

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Болельщики футбольного клуба «Ростов» смогут посетить выездной матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».
Болельщики «Ростова» смогут посетить гостевой матч РПЛ с «Сочи»
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба «Ростова», на игру смогут попасть приехавшие на отдых в Сочи по путёвке — те, кто находятся в городе более 14 дней и прошли обсервацию. Также это право получают болельщики с наличием договора аренды или свидетельства о праве собственности либо имеющие регистрацию, подтверждающую их приём в Сочи, и прошедшие самоизоляцию.

Матч состоится в Сочи 19 июня и начнётся в 20:00 мск.

Ранее «Урал» объявил, что матчи команды будут проходить с болельщиками на трибунах.

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