Болельщики «Ростова» смогут посетить гостевой матч РПЛ с «Сочи»

Болельщики футбольного клуба «Ростов» смогут посетить выездной матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».

Как сообщает пресс-служба «Ростова», на игру смогут попасть приехавшие на отдых в Сочи по путёвке — те, кто находятся в городе более 14 дней и прошли обсервацию. Также это право получают болельщики с наличием договора аренды или свидетельства о праве собственности либо имеющие регистрацию, подтверждающую их приём в Сочи, и прошедшие самоизоляцию.

Матч состоится в Сочи 19 июня и начнётся в 20:00 мск.

Ранее «Урал» объявил, что матчи команды будут проходить с болельщиками на трибунах.