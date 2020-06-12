«Урал» объявил, что матчи команды будут проходить с болельщиками на трибунах

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«Урал» сообщил, что ближайшие домашние матчи команды на «Екатеринбург Арене» состоятся в присутствии зрителей.
«Урал» объявил, что матчи команды будут проходить с болельщиками на трибунах
  • РИА Новости

«По согласованию с РПЛ, Роспотребнадзором и руководством Свердловской области, было принято решение допустить болельщиков на стадион в количестве не более 10% от общей вместимости арены. Посетить каждый поединок смогут около 3,5 тыс. болельщиков», — говорится на официальном сайте клуба.

Сезон РПЛ, приостановленный после 22-го тура из-за пандемии коронавируса, «Урал» возобновит 20 июня домашней игрой с «Рубином».

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