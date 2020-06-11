Сын Погребняка сделал заявление о расизме

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Сын нападающего «Урала» Павла Погребняка высказал своё мнение о проблеме расизма в мире.
Сын Погребняка сделал заявление о расизме
  • РИА Новости

Видеозаявление ребёнка выложила в своём аккаунте в Instagram его мать и супруга футболиста Мария.

Подросток отметил, что «расизм продолжает процветать, хотя он должен был быть искоренён ещё в XX веке».

«Я совсем не ожидал, что он будет существовать в XXI веке. Люди должны стать более дружелюбными друг к другу. Все должны быть равны и иметь равные права», — подчеркнул сын Погребняка.

Он также заметил, что главное — не национальность или цвет кожи, а то, чтобы быть хорошим человеком.

Ранее агент заявил, что травмы не позволили Андре Шюррле проявить себя в «Спартаке».

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