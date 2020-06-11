Агент заявил, что травмы не позволили Шюррле проявить себя в «Спартаке»

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Футбольный агент Инго Хаспель, представитель бывшего игрока «Спартака» Андре Шюррле, рассказал о дальнейших карьерных перспективах своего клиента.
Агент заявил, что травмы не позволили Шюррле проявить себя в «Спартаке»
  • © Dmitry Golubovich
  • globallookpress.com

По его словам, до окончания текущего сезона говорить о чём-то конкретном пока рано. У немецкого полузащитника ещё год будет действовать контракт с дортмундской «Боруссией». Её позиция по поводу будущего Шюррле пока неизвестна.

«Что касается «Спартака», то начало получилось хорошим, однако потом пошли травмы, которые не позволили Андре показать свой класс», — приводит слова Хаспеля «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Вагнер Лав рассказал о едва не состоявшейся драке с Валерием Газзаевым.

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