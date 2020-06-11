Агент заявил, что травмы не позволили Шюррле проявить себя в «Спартаке»
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По его словам, до окончания текущего сезона говорить о чём-то конкретном пока рано. У немецкого полузащитника ещё год будет действовать контракт с дортмундской «Боруссией». Её позиция по поводу будущего Шюррле пока неизвестна.
«Что касается «Спартака», то начало получилось хорошим, однако потом пошли травмы, которые не позволили Андре показать свой класс», — приводит слова Хаспеля «Спорт-Экспресс».
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