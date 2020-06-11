Вагнер Лав рассказал о едва не состоявшейся драке с Газзаевым

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Бывший игрок ЦСКА Вагнер Лав, который может вернуться в клуб в 2020 году, вспомнил период работы под руководством Валерия Газзаева.
Вагнер Лав рассказал о едва не состоявшейся драке с Газзаевым
  • РИА Новости

По словам бразильца, с тренером приходилось тяжело, потому что он «жутко строгий». В самом начале карьеры Вагнера в России он сильно поругался с Газзаевым.

«Некрасиво, перед всеми игроками. Я чуть было не набросился на него с кулаками. Он меня поливал, я — его, большой скандал», — приводит слова футболиста сайт УЕФА.

По словам Вагнера, через несколько дней между ними состоялся откровенный разговор. Бразилец заметил, что Газзаев как тренер имеет право на него орать, но должен при этом уважать спортсмена.

«Если я не увижу уважения от вас, то и от меня его не ждите. Родная мать со мной так не разговаривает, и вы не будете», — подчеркнул Вагнер.

Ранее сообщалось, что ЦСКА поздравил Вагнера с днём рождения.

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