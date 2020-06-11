ЦСКА поздравил Вагнера Лава с днём рождения

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ЦСКА поздравил своего бывшего игрока Вагнера Лава с 36-летием.
ЦСКА поздравил Вагнера Лава с днём рождения
  • РИА Новости

В официальном Twitter клуба появился пост с изображением бразильца после одного из забитых им в красно-синей форме мячей.

«Сегодня исполняется 36 лет единственному и неповторимому Вагнеру Лаву, единственному легионеру в Клубе Григория Федотова со 124 голами за ЦСКА. С днём рождения, легенда!» — говорится в сообщении.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с перерывами в 2004—2012 годах, а также в 2013 году.

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Спартака» возглавил аутсайдера чемпионата Чехии.

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