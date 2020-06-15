От Таганрога до Шали: сразу пять футбольных клубов на юге России намерены получить профессиональный статус

Группа «Юг» Профессиональной футбольной лиги в сезоне-2020/21 может пополниться как минимум пятью новыми клубами. При этом если «Аксай» и «Вайнах» в прошлом году заняли первое и второе места в лиге ниже уровнем, то «Ессентуки» и «Туапсе» выступали в региональных соревнованиях, а «Форте-Таганрог» создаётся с нуля. Для включения в состав участников первенства командам предстоит пройти лицензирование.

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) — третий эшелон российского футбола — перед сезоном-2020/21 претерпит значительные изменения. Вместо пяти традиционных зон (вероятно, теперь они будут называться группами) осталось только четыре — «Центр», «Запад», «Урал-Поволжье» и «Юг». Был ликвидирован «Восток», где в последние годы соревновались лишь шесть клубов. Теперь команды Сибири и Дальнего Востока будут распределены по другим группам. Их победители, как и прежде, получат путёвки в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Существует риск, что количество профессиональных клубов в указанных регионах сократится ещё сильнее. Например, известно о финансовых проблемах у «Сахалина». А ведь необходимость долгих перелётов увеличит затраты восточных команд.

Трудности схожего характера испытывают многие старожилы других групп. Российский футбольный союз (РФС) пока не дал добро на лицензирование «Коломны». Ещё прошлой осенью сообщалось о грядущем расформировании «Лады-Тольятти». Прекратили свои выступления в ПФЛ клуб из Самарской области «Сызрань-2003» и московский «Арарат». Под сомнением остаётся старт в грядущем первенстве и других коллективов.

Островком относительного благополучия в текущей ситуации представляется «Юг». В отличие от других групп, здесь прогнозируется серьёзный прирост участников. Впрочем, в следующем сезоне среди них не окажется владикавказского «Спартака», занявшего последнее, 16-е место.

После расформирования клуба его персонал перенаправили на работу в футбольную академию. Вполне возможно, кто-то трудоустроится в «Алании», которая хочет подняться в ФНЛ. А иметь две профессиональные команды городу оказалось не под силу. Зато пополнить дивизион могут сразу несколько коллективов. Среди них есть как выходцы из любительского футбола, так и созданные буквально с нуля.

Юг России всегда славился самобытными командами и техничными мастерами. Не случайно Кубань в советское время была одним из центров подготовки лучших клубов страны в межсезонье. В наше время значительный импульс развитию футбола в регионе дал Сергей Галицкий — владелец «Краснодара». А построенный на деньги предпринимателя одноимённый стадион по праву вошёл в число лучших в мире.

Вероятный приход в группу «Юг» новых команд из Краснодарского края, Ростовской области, Ставрополья и Чечни, разумеется, не означает, что кто-то из них точно повторит успехи «быков». Однако расширению географии футбола, привлечению в секции местных мальчишек такая тенденция поспособствовать, конечно, может.

250-тысячный Таганрог более полувека был представлен в низших лигах СССР и России «Торпедо» (ранее — клуб им. Артёма, «Зенит» и «Трактор»). В этой команде в 1990-е впервые заявили о себе Дмитрий Кириченко и Игорь Ледяхов. В 2004 году она прекратила своё существование. А в 2006-м был учреждён ФК «Таганрог». Он просуществовал до 2015 года, когда закрылся из-за финансовых проблем.

О возрождении в Таганроге профессионального футбола глава городской администрации Андрей Лисицкий сообщил на пресс-конференции 27 декабря 2019 года. Генеральным спонсором выступила компания «Форте», название которой и перешло команде.

В январе текущего года таганрожцы провёл свои первые контрольные матчи на сборе в Сочи. Тренерский пост доверен уроженцу города, известному в прошлом форварду киевского «Динамо», «Кубани» и сборной России Алексею Герасименко. Последний заверил, что «цели и задачи стоят серьёзные и вполне выполнимые, а команда уже в новом сезоне предстанет боевой единицей».

У клуба уже появился официальный сайт и аккаунт на статистическом портале Transfermarkt. В ростере, правда, пока значатся лишь два приобретения.

В мае «Форте-Таганрог» был допущен к лицензированию в ПФЛ. Одновременно с ним в лиге предварительно одобрили заявки и двух других потенциальных новичков — «Туапсе» и «Ессентуков».

В пользу появления ПФК в Ставропольском крае говорит, как минимум, наличие хорошей инфраструктуры. Во время чемпионата мира 2018 года в Ессентуках в течение трёх недель базировалась сборная Нигерии. Прощаясь с курортом, наставник «Суперорлов» Гернот Рор признавался, что, помимо стадиона, ему понравились «доброжелательные и приветливые люди, прекрасная природа, минеральные источники». Впоследствии на открытой два года назад «Ессентуки Арене» тренировались «Анжи», «Машук» и другие клубы.

В заявке «Ессентуков» на Transfermarkt пока что значится лишь один игрок — опорный полузащитник Александр Арсоев, известный по выступлениям за владикавказский «Спартак». Официального сайта у клуба ещё нет, равно как и признаков активности в соцсетях.

«Туапсе» в сезоне-2019 выступал в первенстве Краснодарского края среди любительских коллективов, где не сумел добиться значительных успехов: команда заняла лишь восьмое место в 4-й группе (или 38-е среди всех участников турнира). Тем не менее шансы на включение в состав участников ПФЛ у клуба достаточно высоки. В мае Федерация футбола Краснодарского края направила ходатайство в РФС о допуске «Туапсе» к прохождению лицензирования.

«Появление нового профессионального клуба будет способствовать развитию и популяризации футбола на территории Краснодарского края, строительству новой футбольной инфраструктуры», — было сказано в обращении на имя генсека РФС Александра Алаева.

По мнению авторов инициативы, появление команды в третьей по рангу лиге России «позитивно отразится и на массовом футболе». По имеющейся информации, формированием состава «Туапсе» займётся бывший спортивный директор «Кубани» Евгений Крячик.

Ещё один предполагаемый новичок группы — «Вайнах» из Шали в последние годы одновременно выступал в первенстве России среди любительских команд (третий дивизион, четвёртая по уровню лига) в зоне «ЮФО-СКФО» и чемпионате Чечни, где является многократным обладателем титула. Коллектив с таким названием выступал в советский период в чемпионате Чечено-Ингушской АССР, где добивался успеха. В 1991-м ему удалось подняться во вторую лигу СССР. В том первенстве за шалинцев сыграл ряд футболистов, получивших в будущем известность: Тимур Джабраилов, Иса Байтиев и другие. Следующий сезон, однако, стал для «Вайнаха» последним в том составе.

Возрождение «Вайнаха» состоялось в середине 2000-х. В сезоне-2019/20 клуб впервые с розыгрыша-1992/93 стартовал в Кубке России. В итоговой таблице первенства России в третьем дивизионе шалинцы финишировали на второй строчке, пропустив вперёд себя «Аксай» из Ростовской области. По некоторым данным, «Вайнах» войдёт в структуру грозненского «Ахмата», что кажется логичным решением с финансовой точки зрения.

Что касается «Аксая», то он в прошлом году выиграл итоговый турнир для коллективов третьего дивизиона в Сочи. Считалось, что команда переросла любительский уровень и готова к старту среди профессионалов. В октябре учредители зарегистрировали АНО «Футбольный клуб «Аксай 2020». Однако, по неофициальным данным, у главного спонсора возникли финансовые затруднения из-за пандемии коронавируса.

Сроки начала первенства-2020/21 пока не объявлены. По данным тренера махачкалинского «Легиона-Динамо» Ахмада Магомедкамилова, сезон в группе «Юг» стартует в середине или конце августа.