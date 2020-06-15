От Таганрога до Шали: сразу пять футбольных клубов на юге России намерены получить профессиональный статус

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Дмитрий Денисов
Группа «Юг» Профессиональной футбольной лиги в сезоне-2020/21 может пополниться как минимум пятью новыми клубами. При этом если «Аксай» и «Вайнах» в прошлом году заняли первое и второе места в лиге ниже уровнем, то «Ессентуки» и «Туапсе» выступали в региональных соревнованиях, а «Форте-Таганрог» создаётся с нуля. Для включения в состав участников первенства командам предстоит пройти лицензирование.
От Таганрога до Шали: сразу пять футбольных клубов на юге России намерены получить профессиональный статус

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) — третий эшелон российского футбола — перед сезоном-2020/21 претерпит значительные изменения. Вместо пяти традиционных зон (вероятно, теперь они будут называться группами) осталось только четыре — «Центр», «Запад», «Урал-Поволжье» и «Юг». Был ликвидирован «Восток», где в последние годы соревновались лишь шесть клубов. Теперь команды Сибири и Дальнего Востока будут распределены по другим группам. Их победители, как и прежде, получат путёвки в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Существует риск, что количество профессиональных клубов в указанных регионах сократится ещё сильнее. Например, известно о финансовых проблемах у «Сахалина». А ведь необходимость долгих перелётов увеличит затраты восточных команд.

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Трудности схожего характера испытывают многие старожилы других групп. Российский футбольный союз (РФС) пока не дал добро на лицензирование «Коломны». Ещё прошлой осенью сообщалось о грядущем расформировании «Лады-Тольятти». Прекратили свои выступления в ПФЛ клуб из Самарской области «Сызрань-2003» и московский «Арарат». Под сомнением остаётся старт в грядущем первенстве и других коллективов.

Островком относительного благополучия в текущей ситуации представляется «Юг». В отличие от других групп, здесь прогнозируется серьёзный прирост участников. Впрочем, в следующем сезоне среди них не окажется владикавказского «Спартака», занявшего последнее, 16-е место.

После расформирования клуба его персонал перенаправили на работу в футбольную академию. Вполне возможно, кто-то трудоустроится в «Алании», которая хочет подняться в ФНЛ. А иметь две профессиональные команды городу оказалось не под силу. Зато пополнить дивизион могут сразу несколько коллективов. Среди них есть как выходцы из любительского футбола, так и созданные буквально с нуля.

Юг России всегда славился самобытными командами и техничными мастерами. Не случайно Кубань в советское время была одним из центров подготовки лучших клубов страны в межсезонье. В наше время значительный импульс развитию футбола в регионе дал Сергей Галицкий — владелец «Краснодара». А построенный на деньги предпринимателя одноимённый стадион по праву вошёл в число лучших в мире.

Вероятный приход в группу «Юг» новых команд из Краснодарского края, Ростовской области, Ставрополья и Чечни, разумеется, не означает, что кто-то из них точно повторит успехи «быков». Однако расширению географии футбола, привлечению в секции местных мальчишек такая тенденция поспособствовать, конечно, может. 

250-тысячный Таганрог более полувека был представлен в низших лигах СССР и России «Торпедо» (ранее — клуб им. Артёма, «Зенит» и «Трактор»). В этой команде в 1990-е впервые заявили о себе Дмитрий Кириченко и Игорь Ледяхов. В 2004 году она прекратила своё существование. А в 2006-м был учреждён ФК «Таганрог». Он просуществовал до 2015 года, когда закрылся из-за финансовых проблем.

О возрождении в Таганроге профессионального футбола глава городской администрации Андрей Лисицкий сообщил на пресс-конференции 27 декабря 2019 года. Генеральным спонсором выступила компания «Форте», название которой и перешло команде.

В январе текущего года таганрожцы провёл свои первые контрольные матчи на сборе в Сочи. Тренерский пост доверен уроженцу города, известному в прошлом форварду киевского «Динамо», «Кубани» и сборной России Алексею Герасименко. Последний заверил, что «цели и задачи стоят серьёзные и вполне выполнимые, а команда уже в новом сезоне предстанет боевой единицей».

У клуба уже появился официальный сайт и аккаунт на статистическом портале Transfermarkt. В ростере, правда, пока значатся лишь два приобретения.

В мае «Форте-Таганрог» был допущен к лицензированию в ПФЛ. Одновременно с ним в лиге предварительно одобрили заявки и двух других потенциальных новичков — «Туапсе» и «Ессентуков».

В пользу появления ПФК в Ставропольском крае говорит, как минимум, наличие хорошей инфраструктуры. Во время чемпионата мира 2018 года в Ессентуках в течение трёх недель базировалась сборная Нигерии. Прощаясь с курортом, наставник «Суперорлов» Гернот Рор признавался, что, помимо стадиона, ему понравились «доброжелательные и приветливые люди, прекрасная природа, минеральные источники». Впоследствии на открытой два года назад «Ессентуки Арене» тренировались «Анжи», «Машук» и другие клубы.

В заявке «Ессентуков» на Transfermarkt пока что значится лишь один игрок — опорный полузащитник Александр Арсоев, известный по выступлениям за владикавказский «Спартак». Официального сайта у клуба ещё нет, равно как и признаков активности в соцсетях.

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«Туапсе» в сезоне-2019 выступал в первенстве Краснодарского края среди любительских коллективов, где не сумел добиться значительных успехов: команда заняла лишь восьмое место в 4-й группе (или 38-е среди всех участников турнира). Тем не менее шансы на включение в состав участников ПФЛ у клуба достаточно высоки. В мае Федерация футбола Краснодарского края направила ходатайство в РФС о допуске «Туапсе» к прохождению лицензирования.

«Появление нового профессионального клуба будет способствовать развитию и популяризации футбола на территории Краснодарского края, строительству новой футбольной инфраструктуры», — было сказано в обращении на имя генсека РФС Александра Алаева.

По мнению авторов инициативы, появление команды в третьей по рангу лиге России «позитивно отразится и на массовом футболе». По имеющейся информации, формированием состава «Туапсе» займётся бывший спортивный директор «Кубани» Евгений Крячик.

Ещё один предполагаемый новичок группы — «Вайнах» из Шали в последние годы одновременно выступал в первенстве России среди любительских команд (третий дивизион, четвёртая по уровню лига) в зоне «ЮФО-СКФО» и чемпионате Чечни, где является многократным обладателем титула. Коллектив с таким названием выступал в советский период в чемпионате Чечено-Ингушской АССР, где добивался успеха. В 1991-м ему удалось подняться во вторую лигу СССР. В том первенстве за шалинцев сыграл ряд футболистов, получивших в будущем известность: Тимур Джабраилов, Иса Байтиев и другие. Следующий сезон, однако, стал для «Вайнаха» последним в том составе.

Возрождение «Вайнаха» состоялось в середине 2000-х. В сезоне-2019/20 клуб впервые с розыгрыша-1992/93 стартовал в Кубке России. В итоговой таблице первенства России в третьем дивизионе шалинцы финишировали на второй строчке, пропустив вперёд себя «Аксай» из Ростовской области. По некоторым данным, «Вайнах» войдёт в структуру грозненского «Ахмата», что кажется логичным решением с финансовой точки зрения.  

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Что касается «Аксая», то он в прошлом году выиграл итоговый турнир для коллективов третьего дивизиона в Сочи. Считалось, что команда переросла любительский уровень и готова к старту среди профессионалов. В октябре учредители зарегистрировали АНО «Футбольный клуб «Аксай 2020». Однако, по неофициальным данным, у главного спонсора возникли финансовые затруднения из-за пандемии коронавируса.

Сроки начала первенства-2020/21 пока не объявлены. По данным тренера махачкалинского «Легиона-Динамо» Ахмада Магомедкамилова, сезон в группе «Юг» стартует в середине или конце августа.

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