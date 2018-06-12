Сборную Нигерии по футболу встретили хлебом-солью и казачьими танцами

Футболисты сборной Нигерии, приехавшие на чемпионат мира по футболу 2018 года в России, были встречены в Ессентуках хлебом-солью и казачьими танцами.

Нигерийцы будут жить на базе в Ессентуках и тренироваться на стадионе «Ессентуки Арена».

«Футболисты попробовали хлеб-соль, оказалось, они знают наши традиции. Все прошло в дружественной атмосфере и завершилось фотографией на память», — приводит слова представителя пресс-службы администрации Ессентуков ТАСС.

Мэр города Александр Некристов признался, что будет переживать за две сборные сразу — за Россию и за Нигерию. Он также отметил, что радушный приём со стороны российской стороны поможет нигерийским футболистам в достижении целей на ЧМ-2018.

На групповом этапе мирового первенства подопечные Гернота Рора встретятся с Хорватией, Исландией и Аргентиной.

Ранее игроки и тренерский штаб сборной Нигерии по футболу прибыли в Россию для участия в чемпионате мира.